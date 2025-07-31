Rıza Akpolat'ın baldızı, bir çanta dolusu parayla döviz bürosunda
Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı. Kangal'ın sırt çantasıyla yüklü miktarda parayı döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla tutuklu bulunan eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
BİR ÇANTA DOLUSU PARAYLA DÖVİZ BÜROSUNDA
Kangal'ın elinde sırt çantasıyla döviz bürosuna girip yüklü miktarda nakit parayı bozdurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri basına yansıdı. Görüntülerde Kangal'ın çantadan çıkardığı paraları görevliye uzattığı ve işlem yaptığı anlar açıkça görülüyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gözaltı işleminin ardından Kangal'ın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü, hakkında devam eden soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü öğrenildi. Söz konusu paranın kaynağı ve bağlantıları araştırılıyor.