Beşiktaş'ta Kadın Emeği Günleri Başladı

Beşiktaş'ta Kadın Emeği Günleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kadın Emeği Günleri', el emeği ürünlerin sergilendiği bir pazar olarak Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda açıldı. 1 Temmuz'a kadar sürecek etkinlikte kadın girişimciler kendi ürettikleri ürünleri tanıtma fırsatı buluyor.

BEŞİKTAŞ Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadın iş birliğiyle düzenlenen 'Kadın Emeği Günleri', Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, 1 Temmuz'a kadar, her gün 10.00 – 21.00 saatleri arasında açık olacak. Etkinliğin açılışına katılan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, "El emeği takılar, dekoratif ürünler ve daha fazlasıyla dayanışma pazarında yer almak isteyen tüm kadın girişimcileri bekliyoruz" dedi.

İBB Kadın ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikte, kadın emeğiyle üretilen birbirinden özel ürünler ziyaretçilerle buluşuyor. Dayanışma ve üretimi teşvik eden el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği pazarda; takılardan dekoratif eşyalara, seramikten keçe ve ahşap ürünlere kadar birçok el yapımı tasarım, kadın girişimciler tarafından hazırlanan stantlarda sunuluyor.

Etkinlikte standı bulunan Ayşegül Kozan Güler, etkinlikten oldukça memnun olduğunu dile getirerek; "Bize çok sürpriz bir gelişme oldu burası. 2 sene önce Dudullu standına katılmıştık. Beşiktaş'ı duyunca koşa koşa geldik. Ben genelde dekorasyon ürünleri, kahve sunum setleri ve tütsülükler yapıyorum. Ürünlerimizi sergilemeye geldik. Burası çok güzel oldu. Lokasyon olarak çok iyi bir nokta. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilimiz bize ziyarette bulundu. Kendisine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer stant sahibi Türkan Esra Altınay ise ürünlerinin yapımına hobi olarak başladığını belirterek "1 yıl boyunca yaptığım mumları yakmaya kıyamadım. Sonra bunları evde saklayacak yer bulamadım. Sonra satmaya karar vererek hobimi işe çevirdim. İşimden istifa ettim. Yaklaşık 3,5 yıldır mum yapıyorum. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim" diye konuştu.

Gökşen İşcan ise etkinlikte açtığı standa yoğun ilgi olduğunu söyleyerek "Minik hayvan dostlarımıza kedi-köpek giysisi yapıyorum. Buranın yeri çok güzel. Etkinliğe ilgi yoğun. Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz, bize böyle bir imkan tanıdığı için. Çok memnunuz ve devamını istiyoruz" dedi.

1 Temmuz gününe kadar sürecek etkinliğe katılmak isteyen Beşiktaşlı kadın girişimciler, hafta içi mesai saatleri içerisinde 0212 319 42 42 (Dahili: 5022) numaralı telefondan; Beşiktaş dışındaki kadın girişimciler ise İBB'ye ait 153 Çözüm Merkezi üzerinden kayıt ve başvuru yaptırabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadın
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNaz Zehra:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 6 haftada 487 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsapp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço

İran İsrail'e gece boyu balistik füze yağdırdı! İşte ilk bilanço
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı

İsrail'den ilk görüntüler! Yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek

Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.