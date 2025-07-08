Beşiktaş Belediyesi, Sıcak Havalara Karşı Serinleme Alanları Kurdu

Beşiktaş Belediyesi, Sıcak Havalara Karşı Serinleme Alanları Kurdu
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Beşiktaş Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar nedeniyle ilçede ücretsiz serinleme alanları kurarak vatandaşlara limonata ve su ikram etti. Uygulama, 11 Temmuz'a kadar sürecek.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları nedeniyle, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilçenin birçok noktasında serinleme alanları kurarak ilçe sakinlerine ücretsiz limonata ve su ikram etti.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken, Beşiktaş Belediyesi vatandaşların serinleyip dinlenebilmesi için serinleme noktaları oluşturdu. Ortaköy Meydanı, Barbaros Meydanı, Köyiçi Meydanı ve Levent Meydanı gibi yoğun kullanılan alanlarda kurulan stantlarda, ücretsiz su ve limonata dağıtımı yapıldı.

Sıcak havada serinleme imkanı bulan Salim Bartınlı, hizmetten dolayı Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ederek şunları söyledi:

"İlginize, duyarlılığınıza, hizmet veren herkese sevgimle çok teşekkür ediyorum. Havanın sıcaklığından dolayı geçen sene de aynı hizmet yapılmıştı. Ben iki tane limonata içiyorum; biri hoş geldin diğeri de güle güle. Sevgiler, saygılar herkese."

Levent Meydanı'nda su ve limonata içerek serinleyen Özcan Çolak ise şu ifadeleri kullandı:

"Gelen son haberlerde asfalt erimesi bile söz konusu. Sizin gibi duyarlı belediye temsilcilerinin insanları düşünmesi ve bu vesileyle halkı serinletmek için böyle bir uygulama yapmasını gerçekten takdir ediyorum. Limonata mükemmeldi, nanesini bile düşünmüşsünüz."

Beşiktaş'ta kurulan serinleme noktaları, 11 Temmuz'a kadar her gün saat 11.00 ile 15.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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