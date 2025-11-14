Haberler

Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti
Güncelleme:
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesinin Ortaköy gezisi kabusa döndü. 3 ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet ile Masal yedikleri kumpir ve midyeden hayatını kaybederken, anneleri Çiğdem B. de bugün yaşamını yitirdi, baba ise entübe edildi. Öte yandan ailenin yemek yediği belirlenen restoran Beşiktaş Belediyesi tarafından süresiz mühürlendi.

  • Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Böcek ailesinden 3 ve 6 yaşındaki iki çocuk ve anne Çiğdem B. gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yeri Beşiktaş Belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendi.
  • İstanbul'da 2025 yılında bugüne kadar 135.717 gıda işletmesinde 192.148 resmi kontrol yapıldı ve 8.026 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri yiyecek sonrası zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aileden 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş dün hayatını kaybederken, bugün de anne Çiğdem B. yaşamını yitirdi. Baba Servet B.'nin ise entübe edildiği öğrenildi.

OTELİN GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ailenin İstanbul'a geldikten sonra Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otelin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı, 4 kişinin ifadesine başvuruldu.

"138 GIDA İŞLETMESİNDE 202 ADET RESMİ KONTROL YAPILMIŞTIR"

Konuyla ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğünün kamera kaydı inceleme süreci devam etmekte olup İl/İlçe Müdürlüklerimize farklı işletmelerin/tüketilen gıdaların bilgilerinin verilmesi durumunda Gıda Denetim ekiplerimiz hazır durumda beklemekte ve süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir. İstanbul ilinde faaliyette olan 135.717 gıda işletmesinde 2025 yılında bugüne kadar 192.148 adet resmi kontrol yapılmış olup; 8.026 adet işletmeye idari para cezası uygulanmış olup 79 adet savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul ilinde bugüne kadar toplam 6.587 adet numune alınmış, 476 adeti uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesinde faaliyette olan 138 gıda işletmesinde 202 adet resmi kontrol yapılmış olup; sadece 1 adet idari para cezası uygulanmıştır. Bugüne kadar toplam 7 numune alınmış, uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İl ve İlçe Müdürlüklerimize İl Sağlık Müdürlüğü ve Savcılık aracılığıyla gelen başka bir bildirim yoktur" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Beşiktaş Belediyesi'nden de yazılı açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği şeklinde kamuoyuna yansıyan haberler hepimizi derinden üzmüştür.

SÜRESİZ OLARAK MÜHÜRLENDİ

Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından Ortaköy Zabıta Amirliğimize, olayla ilgili olarak bildirimde bulunulmuştur. Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yeri; belediyemiz birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlenmiştir.

"GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILDI"

Bununla birlikte olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerinden, İlçe Tarım Müdürlüğünce numuneler alınmış, hijyen koşullarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemeler başlatılmıştır. Belediyemiz, yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır."

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıHarpoon:

nasıl bir ülke bu aq ne denetleyen var ne ceza veren, kim.verecek bu 4 canın hesabını??? 10 gün sonra unutulacak yapanın yanına kar kalacak sırf 100 TL fazla kazanacak diye bozuk ürünü satan

Yorum Beğen263
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

midye sağlıklı bir gıda değil hazır yiyecek sektörüde öyle ama burada başka bir şey var .......eğer aile midye ve kumpirden zehirlenmişse onlarca kişinin aynı akibete uğramış olması lazım .... ölümlerin sebebi kesinlikle başka bir şey kumpir midye değil

yanıt12
yanıt5
Haber YorumlarıArif İnanç:

Olayın vahametini büyük bir ihtimal ile zincir bir konsepttwn geliyorsun ürünler. Çıkış noktası itibariyle de kontrol edilmeli. Ama denetlemesiz serbest piyasa adı altındaki ne olduğu belli olmayan piyasa ve ekonomilerde bunları yaşıyoruz maalesef. O yüzden hayatın değerini bil ek lazım

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBanu Çelik:

korkudan dışarda yemekte yemem artık ben. tövbe

Yorum Beğen172
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Bey:

hala dışarıda yemek yiyen varmı

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkoray hüseyin kılıç:

var maalesef

yanıt18
yanıt2
Haber Yorumlarıcabbar büyüktuna:

Seve seve değil de... Neydi o

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıVatan Daş:

İşyeri sahibine miebbet verilmesi lazım. Ama denetme yok rüşvet var ceza yok katillere af var

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcabbar büyüktuna:

miebbet miebbet

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıİbrahim Bulut:

evvela denetleyenlerin hepsine hapis cezası verilecek sonra işletmenin sorumluları kesinlikle müebbet cezası verilmeli. ortaköy'deki bütün kumpirilciler kapatılmalı kesinlikle. önlerinden geçmek cesaret ister adeta saldırıyorlar insana mide bulandırıcı hiç yakışmıyor.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
