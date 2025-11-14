2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesinin Ortaköy gezisi kabusa döndü. 3 ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet ile Masal yedikleri kumpir ve midyeden zehirlenerek hayatını kaybederken, yaşanan olay Beşiktaş Belediyesi'ni harekete geçirdi. İş yeri belediye birimleri tarafından süresiz olarak mühürlenirken, İlçe Tarım Müdürlüğü işletmeden alınan numunelere inceleme başlattı.
- Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Böcek ailesinin 3 ve 6 yaşındaki iki çocuğu, Ortaköy'de yedikleri yiyecek sonrası zehirlenerek yaşamını yitirdi.
- Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yeri, Beşiktaş Belediyesi tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumak amacıyla süresiz mühürlendi.
- İlçe Tarım Müdürlüğü, iş yerinden numuneler alarak hijyen koşullarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için incelemeler başlattı.
Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri yiyecek sonrası zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aileden 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi.
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Beşiktaş Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği şeklinde kamuoyuna yansıyan haberler hepimizi derinden üzmüştür.
SÜRESİZ OLARAK MÜHÜRLENDİ
Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından Ortaköy Zabıta Amirliğimize, olayla ilgili olarak bildirimde bulunulmuştur. Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yeri; belediyemiz birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlenmiştir.
"GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILDI"
Bununla birlikte olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerinden, İlçe Tarım Müdürlüğünce numuneler alınmış, hijyen koşullarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemeler başlatılmıştır. Belediyemiz, yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır."