Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Celsesinde 10'uncu Gün Başladı

Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı davanın karar duruşmasının 10'uncu günü, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl'ın savunmasıyla başladı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davanın karar celsesinin 10'uncu günü, Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda başladı.

Duruşmada eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl savunma yaptı. Bu dava kapsamında 22 Nisan'daki ara kararla tahliye edilen Anıl, şunları söyledi:

"Tutukluluğumun 370'inci gününde tahliye edilerek özgürlüğüme kavuştum. Elbette bu benim için çok kıymetliydi ancak bu durum tamamen suçsuz bir şekilde 1 yıl 5 gün cezaevinde yatmış olduğum gerçeğini değiştirmemektedir. İddia makamının mütalaasında benim suç örgütü üyesi olmadığımdan dolayı beraatıma karar verilmesi yönündeki görüşüne ve bazı eylemler yönünden tarafıma ceza verilmemesi yönündeki görüşüne aynen iştirak ediyorum."

Sayın savcının tarafıma ceza isteminde bulunduğu tüm eylemlerde isnat edilen tüm suçlamaları reddediyorum. Ben daha önce kollukta, soruşturma savcısında ve sizlerin karşısında vermiş olduğum detaylı savunmalarımı aynen tekrar ederim. Tüm eylemler yönünden aynı suçlamalar adeta bir kopyala-yapıştır şekliyle tüm suçlamalara altlık edilmiştir. Destek hizmetleri müdürü olarak kamu görevinin gereğini yerine getirmem, atılı suçları işlediğimin kanıtı değildir. Ben ve arkadaşlarım yasaklı olduğu bilinen hiçbir firma ile sözleşme imzalamadık. Ekonomik ve mali yeterliliği olmayan hiçbir firmanın teklifini değerlendirmedik. Kanunun maddelerinin dışına çıkmadık. Yaklaşık maliyetin gizliliğini asla ihlal etmedik. Hiçbir yakınımız ihalelere katılmamıştır ya da hiç kimseden herhangi bir menfaat sağlamadık."

Kaynak: ANKA