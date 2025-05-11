Beşiktaş Belediyesi, Anneler Günü'nü Etkinliklerle Kutladı

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Anneler Günü'nü Aykut Barka Deprem Parkı'nda düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Gün boyunca renkli görüntülere sahne olan etkinliklere katılan çocuklar ve anneleri keyifli vakit geçirdi. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman da etkinlik alanını ziyaret ederek ilçe sakinlerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Etkinlikler, sabah saatlerinde gerçekleştirilen hamile yogasıyla başladı. Ardından çocuklar annelerine hediye etmek üzere saksılara çiçek ekti, bez çantaları hayal güçlerini kullanarak renklendirdi. 'Annem İçin' panosuna duygu ve düşüncelerini yazan çocuklar, yazdıkları notları panoya asarak anneleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Şarkılara eşlik eden çocuklar ve ebeveynleri, parkta bol bol dans ederek Anneler Günü'nün coşkusunu yaşadı.

Etkinlik alanını ziyaret eden Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, çocuklarla sohbet ederek yaptıkları çalışmaları inceledi. Şişman, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Bizi var eden, her zaman yanımızda olan annelerimizin sadece bir günde değil, her zaman değerini bilmeliyiz. Bugün burada çocuklarımızla birlikte onların emeklerini kutlamak bizler için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş Belediyesi, Anneler Günü'ne özel olarak Semt Kart sahibi annelere saat 14.00 ile 18.00 arasında Beltaş kafelerde Türk kahvesi ikramında bulundu.