Beşiktaş'ta Atatürk Albümü Yenilendi

Beşiktaş'ta Atatürk Albümü Yenilendi
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Beşiktaş Belediyesi, Dolmabahçe Sarayı'ndan Çırağan Caddesi'ne kadar uzanan Atatürk albümünü yeniledi. Başkan Vekili Rasim Şişman, Atatürk'ün hatırasını yaşatmanın önemini vurguladı.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Dolmabahçe Sarayı'ndan Çırağan Caddesi boyunca uzanan Atatürk albümünü gerçekleştirdiği çalışmayla yeniledi. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman yaptığı açıklamada, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını Beşiktaş'ın kalbinde daima yaşatacağız" dedi.

Beşiktaş'ın bir parçası haline gelen, Dolmabahçe Sarayı'ndan Çırağan Caddesi boyunca uzanan Atatürk albümü, yapılan kapsamlı restorasyon çalışması sonrasında yenilenerek tekrar yerlerine asıldı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, zamanla yıpranan görseller aslına uygun biçimde onarıldı.

Komşularına yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, şu mesajı paylaştı:

"Beşiktaş'ta izin silinmez. Dolmabahçe'den Çırağan Caddesi'ne uzanan ağaçlı yolda yer alan Atatürk albümümüzü yeniledik, tabloların restorasyonunu titizlikle tamamladık. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını Beşiktaş'ın kalbinde daima yaşatacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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