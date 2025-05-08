ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

Trump, "Dünyayı sarsacak" dediği açıklamasını yaptı
ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile nadir maden anlaşmasını tamamladık

Trump, Ukrayna'dan istediğini aldı! Zelenskiy imzayı attı
Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla

Murat Hazinedar'a 2 yıl 6 ay hapis cezası ve siyasi yasak

Murat Hazinedar'a 2 yıl 6 ay hapis cezası ve siyasi yasak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçları nedeniyle eski başkan Murat Hazinedar, 2 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar da benzer cezalar aldı.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a 2 yıl 6 ay hapis ile siyasi yasak cezası

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuksuz sanık Murat Hazinedar, 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 'hapis cezasına hükmedildiği' gerekçesiyle siyasi yasak cezası da aldı.

Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının 'irtikap' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği iddiasıyla aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada aralarında Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi'nin de bulunduğu 8 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Murat Hazinedar, "Üzerime atılı tüm suçlamalar usulsüz bir şekilde ele geçirilen evraklardan oluşturulmuştur. Hakkımda bu zamana kadar çok dava açıldı ve ben çoğundan beraat ettim. Bu davadan da beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Celal Abbas, "Önce bize çete dediler, biz ne diyeceğimizi bilemiyoruz artık. 3 yıldır bu dava devam ediyor. Ben artık beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Suç işlemediğini belirterek son sözlerini söyleyen tutuksuz sanık Hüseyin Avni Sipahi ise, "Üzerime çok ağır suçlamalar atıldı. Ben görevi kötüye kullanmak gibi bir suçtan yargılanacaksam, bunun için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor. Hiçbir suç işlemedim, amacım da bu olmadı. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Murat Hazinedar hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Hazinedar'ı 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tutuksuz sanık Çetin Kırışgil'i 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 10 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanık Hüseyin Avni Sipahi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Belediye Meclis Üyesi Çetin Kırışgil ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Mürvet Günday'ın 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Başkan Yardımcısı Rıfat Örnek'in ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Hazinedar'a siyasi yasak

Esasa ilişkin kararda 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılan Hazinedar, 'hapis cezasına hükmedildiği' gerekçesiyle siyasi yasak cezası da aldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Hazinedar'ın 'irtikap suçuna teşebbüs etmek', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından toplamda 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Hüseyin Avni Sipahi'nin aynı suçlardan 43,5 yıldan 96 yıla kadar, şüpheli Rifat Örnek'in 29 yıldan 62 yıla kadar, Çetin Kırışgil'in 10 yıldan 20 yıla kadar, diğer sanıkların ise 4 yıl ile 37 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.