Beşiktaş Belediyesi İhalelerinde Usulsüzlük İddiaları: 200 Şüpheli!

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediyesi'nde ihalelerin usulsüz alındığı öne sürüldü. 200 şüpheli arasında yer alan Aktaş, çeşitli suçlamalarla 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması sonunda 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesinde yapılan bazı ihaleleri usulsüz aldığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep edildi.

İddianamede yer alan 21. ve 22. eylemde, Beşiktaş Belediyesince muhtelif çiçek, çelenk hazırlanması, teslim edilmesi, kız ve erkek çocuklar için oyuncak ve çikolata alımı ile Kovid-19 için hijyen paketi ihalesi yapıldığı aktarıldı.

Her iki eylem için de yaklaşık maliyetin, 3 firmadan alınan tekliflerin ortalaması bulunarak belirlendiği aktarılan iddianamede, teklif alınan firmaların asıl iş kollarının çiçekçilik, oyuncak ve çikolata üreticiliği ve bu ürünlerin satış faaliyeti ve toptancısı olmadığı, yaklaşık maliyet hazırlanırken sağlıklı bir maliyetin oluşturulmadığı aktarıldı.

İddianamede, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş tarafından sunulan sahte tekliflerle hazırlanan yaklaşık maliyet sonrasında, Aktaş tarafından belirlenen firmaların pazarlık usulüyle yapılan ihaleye davet edildiği ve bu suretle eşitlik, rekabet, yaklaşık maliyetin gizliliği ilkelerinin ortadan kalktığı, ihaleyi örgüte ait firmanın aldığı belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Emirhan Akçadağ ve İsmail Yalçın'ın sahte olduklarını bildikleri maliyet teklifleriyle yaklaşık maliyeti hesapladıkları için fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalede, suç örgütü elebaşı Aktaş'ın fiillerine iştirak ettikleri değerlendirildi.

Şüphelilerin, Aziz İhsan Aktaş, Baki Nugay, Gökçe Aktaş'la birlikte "özel belgede sahtecilik" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından sorumlu tutulmaları gerektiği aktarılan iddianamede, şüpheli Rıza Akpolat'ın Ali Rıza Yılmaz ve Mustafa Mutlu üzerinden ihale süreçlerini koordine ettiği kaydedildi.

"Gerçekte örgüt elebaşına ait firma dışında teklif verilmedi"

İddianamede, Ali Rıza Yılmaz ile Mustafa Mutlu'nun aldıkları talimatlar doğrultusunda, ihale prosedürünü şüpheli Alican Abacı yetkisinde gerçekleştirdikleri, Abacı'nın örgüt elebaşıyla maddi ilişkisi olduğu ve firmaların hangisinin Aktaş'a ait olduğunu bildiği aktarıldı.

Şüpheliler Rıza Akpolat, Ali Rıza Yılmaz ve Mustafa Mutlu'nun fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalede Aktaş'ın fiillerine iştirak ettikleri, bu nedenle "özel belgede sahtecilik" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.

İddianamede yer verilen 23. eylemde ise başkanlık makamına gelen konuklara ikram edilmek üzere yapılan gıda ve içecek ihalesi anlatılarak, yaklaşık maliyeti hazırlamakla Derya Coşkun ve Dilan Kutlucan'ın görevlendirildiği aktarıldı.

Yapılan incelemede, teklif alınan firmaların ihaleye konu ürünlerin üreticisi ve satıcısı olmadıkları bu nedenle sağlıklı bir yaklaşık maliyetin oluşturulmadığı kaydedildi.

Örgüt elebaşı Aktaş'ın, İldeniz Organizasyon Ticaret Ltd. Şti'nin adresini merkez ofis olarak kullandığı belirtilen iddianamede, Beşiktaş Belediyesinden aldığı ilk ihalelerin yapıldığı dönemde bahsedilen adreste Fahri Aksoy'a ait, Arzu Kutlu adına İldeniz Turizm isimli firma bulunduğu, Aksoy'un şirketini başka adrese taşıması üzerine Aktaş'ın benzer isimdeki firmayı kız arkadaşı Gökçe Aktaş adına açtığı ve işlerini bu ofisten takip ettiği aktarıldı.

İddianamede, pazarlık usulüyle yapılan ihaleye, görünürde kız arkadaşı adına kayıtlı, gerçekte ise örgüt elebaşına ait firma dışında teklif verilmediğinin görüldüğü belirtildi.

Şüpheliler, Derya Coşkun ve Dilan Kutlucan'ın sahte olduklarını bildikleri maliyet teklifleriyle yaklaşık maliyeti hesapladıkları için fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalede, Aktaş'ın fiillerine iştirak ettikleri değerlendirildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
