Beşiktaş'ta 15. Kelebek Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Beşiktaş'ta 15. Kelebek Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi ve Rotary iş birliğiyle düzenlenen 15. Kelebek Festivali, özel gereksinimli bireyler için eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalde sahne gösterileri, sanat atölyeleri ve oyunlarla katılımcılara unutulmaz anlar sunuldu.

BEŞİKTAŞ Belediyesi ve Uluslararası Rotary 2420. Bölge Rotaract Temsilciliği iş birliğiyle Dilek Sabancı Parkı'nda 'Kelebek Festivali' düzenlendi. Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen festivalde özel gereksinimli bireyler, kendileri için hazırlanan etkinliklerde doyasıya eğlenirken, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman da festival alanına gelerek katılımcıların coşkusuna ortak oldu.

Beşiktaş'ta özel gereksinimli bireyler için geleneksel hale gelen Kelebek Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 'Aynı Gökyüzünün Altında, Farklı Kanatlarla Uçuyoruz' sloganıyla her yıl bahar aylarında özel bireyleri bir araya getiren festivalde; sahne gösterileri, sanat ve el işi atölyeleri ile eğlenceli oyunlar katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivale katılan Esma Tatlıgıl, "Fatih'ten bu etkinlik için geldik. Üç senedir bu festivale katılım sağlıyoruz. Çok güzel bir etkinlik, severek katılıyoruz. Kızım da burada rehabilitasyona katılıyor. Her şey çok güzel, kızım mutlu. O mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Beşiktaş Belediyesi'ne böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ederim" dedi.

Maltepe Avrasya Özel Çocuklar Derneği Başkanı Aysu Umut Dilli ise bu sene ikinci kez Kelebek Festivali'ne katıldıklarını belirterek şunları söyledi: "Kelebek Festivali her yönüyle çok kaliteli ve amacına hizmet ediyor. Bugün burada özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle birlikte topluma ve sosyal hayata dahil oluyoruz, birlikte etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bize destek olan Rotaract Derneği ve Beşiktaş Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi

Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı

Evlat vahşeti! Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Arda Güler'in yeni hocası Xabi Alonso oldu

Arda Güler'in yeni hocası resmen açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.