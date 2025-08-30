Beşiktaş'ta Zafer Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti

BEŞİKTAŞ Belediyesi tarafından organize edilen Zafer Yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen yürüyüş, Dolmabahçe Sarayı önünden başladı. Saat 18.00'de start alan yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk'ün portresinin yer aldığı '30 Ağustos Zafer Bayramı' yazılı pankart kortejin en önünde taşındı. Türk bayraklarıyla korteje katılan kalabalık, Beşiktaş Barbaros Meydanı'na kadar coşkulu bir şekilde yürüdü.

KORTEJE RENK KATTILAR

Yürüyüşe klasik arabalar, motosiklet ekipleri ve bando takımları da eşlik etti. Marşlar ve müzikler eşliğinde ilerleyen kortejde coşku en üst seviyeye çıktı. Ellerinde bayraklarla yürüyen katılımcılar, Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü gururla kutladı.

BAŞKAN VEKİLİ ŞİŞMAN DA VATANDAŞLARLA YÜRÜDÜ

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, vatandaşlarla birlikte yürüyüşe katıldı. Şişman, kortej boyunca vatandaşların bayramını kutladı. Binlerce kişinin katılımıyla Beşiktaş sokaklarında gerçekleşen yürüyüş, görkemli bir şekilde sona erdi.