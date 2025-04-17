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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

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İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisi için gözaltı kararı verildi. 11 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

ZANLILARIN İKAMETLERİNDE ARAMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde arama işlemleri sürüyor. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıFATMA KURUMLU:

YETER ARTIK YA KABAK TADI VERDİNİZ ..BU KADAR EKONOMİK ÇIKMAZIN İÇİNDE BU KADAR GÜVENLİK SORUNLARIYLA BOĞUŞURKEN VATANDAŞ BUNCA VERGİ ALTINDA ,ADALETİN GELİRİNLE YARIŞTIĞI ,LİYAKATSIZLIĞIN DİZ BOYUNU GEÇTİĞİ ORTAMDA,İKTİDAR KOLTUK DERDİNE DÜŞMÜŞ HALKI KİN VE NEFRETE YÖNLENDİRİYOR İKTİDARDAN ŞİKAYETÇİYİM....

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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Hakikaten neyi zorluyorsunuz? Bütün belediyelere toptan kayyum atayın bir günde olup bitsin.

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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

AKP'li belediyelere neden operasyon yapılmıyor, oralar da rüşvetin, ihaleye fesat karıştırmanın, hırsızlığın kralı yapılıyor...

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Türkiye'de "DİKTATÖRLÜK" vardır....Filistin'de OKULLAR, HASTANELER, CAMİLER, MÜLTECİ KAMPLARI, "HERŞEY" BOMBALANIRKEN, Adana-Ceyhan'dan 18 aydır İsrail'e PETROL YOLLAYANLAR (Nisa Suresi, 93. Ayet...) hakkında Türk Ceza Kanunu'nun : "TERÖRE YARDIM ve YATAKLIK, SOYKIRIMA YARDIM” (İSRAİL TERÖRÜ ve SOYKIRIMI) ilkesine göre, bu "PETROL YOLLAYANLAR" NE ZAMAN İFADE VERECEKLER, NE ZAMAN TUTUKLANACAKLAR ?...... Cevap : HAKLARINDA HİÇBİR CEZAÎ İŞLEM YAPILMAYACAK !!!............. ALIN SİZE "AKP ADALETİ" !

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Haber YorumlarıVatan Daş:

Diktatötlüğü ilan etseler daha iyi.

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

oh ne güzel...

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Haber YorumlarıSakaryalı Yorumcu:

Ne ugraşıyorsunuzki Akp li olmayan bütün belediyeleri kayyuma verin padişahım çok yaşa

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Her yere kayum atayın olsun bitsin

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bu millete zırt pırt YALAN SÖYLEYEN "RECEP" hakkında da işlem yapılacak mı ?....... SÖYLEDİĞİ YALANLARDAN 3 TANESİ : 28-Ekim-2023... İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi'nde Türkiye'deki Müslümanları "UYUTMAK", "ALDATMAK" için İsrail'e "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" diye yalan söyledi.... Aradan 18 ay geçti, bu "RECEP" hâlâ Gazze'nin yolunu bulamadı !!!..... Tarih : 11-Aralık-2024... bu RECEP yine "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRAN HERKES KARŞISINDA BİZİ BULACAKTIR" diye YALAN SÖYLEDİ......

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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Her gün o chp 'li belediye ye operasyon bu chp 'li belediyeye operasyon... 1 tane akp'li mhp'li belediye görmedik. Ne dürüst belediyelermiş bunlar ya !

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