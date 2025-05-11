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Beşiktaş'ta Gençlik Şenliği Düzenleniyor

Beşiktaş'ta Gençlik Şenliği Düzenleniyor
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Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18 Mayıs'ta Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda 'Gençlik Şenliği' düzenleyecek. Etkinlikte müzikle ilgilenen gençler yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, 18 Mayıs'ta Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda 'Gençlik Şenliği' düzenleyeceğini duyurdu.

'Gençler Sahne Sizin' adıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, müzikle ilgilenen gençler için sahne kurulacak. Bireysel ya da grup olarak müzikle uğraşan gençler, bu sahnede performans sergileyebilmek için internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikle, genç müzisyenler yeteneklerini sahneye taşıma fırsatı bulacak. 18 Mayıs'ta Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşecek etkinlikte; müzik yapan, kendi şarkılarını seslendiren ya da müzik grubuna sahip gençler, kurulacak sahnede yeteneklerini sergileyebilecek.

"Etkinlikte sahne almak isteyen gençlerin, Beşiktaş Belediyesi'nin web sitesi üzerinden başvuru yapmaları ve demo kayıtlarını iletmeleri yeterli olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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