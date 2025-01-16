CHP Genel Başkanı Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Rıza Akpolat, CHP'nin, hepimizin evladıdır, kardeşidir, onurumuzdur. Hepimiz sonuna kadar onun arkasındayız. Burada olmaya, irademize sahip çıkmaya, demokrasiyi korumaya, kötülüğün karşısında durmaya devam edeceğiz." dedi.

CHP İstanbul İl Örgütü, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından halk buluşması düzenledi.

Beşiktaş Belediyesi önündeki buluşmaya, Özel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve partililer katıldı.

Burada konuşan Özel, egemenliğin milletin olduğunu, ondan aldığı gücü kendi gücü sananların yanlış yapacaklarını söyledi.

Özel, "Beşiktaş Belediyesinde 31 belediye meclis üyeliği vardır. Beşiktaşlılar bunu şöyle taksim ettiler. 31 üyenin 31'ini de CHP'ye, Rıza Akpolat yönetimine verdiler. Bir ilçede 31 belediye meclis üyesinin 31'i de bir partiye verildiyse orada karar mutlaktır, memnuniyet tamdır. Milletin karşımızdaki rakip olan AK Parti ve MHP birlikteliğine 31 belediye meclis üyeliğinden birini daha vermemesinin bu kentte bir anlamı vardır. Beşiktaş, 'Düşündüm taşındım, aldığım hizmete, hizmeti verenlere baktım ve kararımı verdim. Siz bu kapıdan içeri girmeyin.' demiştir." diye konuştu.

Beşiktaş Belediyesinin kapısından milletin oylarıyla giremeyenlerin yargı oyunlarıyla girmeye çalıştıklarını savunan Özel, "Demokrasiye inanan herkesin; Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm siyasetçilerin ve bu iktidara oy verenlerin şunu görmesi lazım. Hal böyleyken yargı oyunlarıyla CHP'li belediyelere girmeye çalışmak, el atmak ve itibar suikastı yapmak demokrasinin işi değildir. " dedi.

"Tek bir kişi için yazılacak iddianame hazır olmamıştır"

Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in iyi bir akademisyen olduğunu belirterek, "Fikirlerine en çok da bu hükümetin başvurduğu bir bilim insanını Esenyurt'ta aday yaptık. İki kişiden birinin oyunu alarak hizmete başladı. Kendisine bir sabah operasyon yaptılar. Tutukladılar ve tutuklamaya itirazda 'Bu deliller yeterli değil ama gizli tanık var.' dediler. 2 ayı geçmiş ve 75 gün olmuştur, tek bir kişi için yazılacak iddianame hazır olamamıştır." ifadesini kullandı.

CHP'li belediye başkanlarının kendi şehirlerinde büyük bir başarı hikayesinin mimarları olduğunu dile getiren Özel, onların yoksulun dostu, soğuk havada yanmayan kaloriferi yakan, tütmeyen bacayı tüttüren, kaynamayan tencereyi kaynatan, yoksula, öğrenciye sahip çıkan, kreşler, yurtlar yapan kahramanlar olduğunu söyledi.

Özel, Akpolat'ın gözaltına alınma şeklini eleştirerek, "Belediye başkanı halktan oy alan kamu görevlisidir. Siz bir sabah 5'te, gündüz çağırırsanız koşarak gelecek birinin kapısını kırmaya kalkarsanız, o kişiyi hastaneye götürürken sırf o fotoğrafı çektirmek için uyuşturucu baronuna yapmadığınız muameleyi Beşiktaş'ın pırıl pırıl, genç belediye başkanına yaparsanız, o görüntüleri çeksin diye adliye muhabirlerine önceden davet çıkarırsanız, sizin yaptığınız iş Rıza Başkan'ı, CHP'li bir belediye başkanını değil; devletin seçilmiş kamu görevlisini itibarsızlaştırır." dedi.

Akpolat'a desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Özel, "Rıza Akpolat, CHP'nin, hepimizin evladıdır, kardeşidir, onurumuzdur. Hepimiz sonuna kadar onun arkasındayız. Burada olmaya, irademize sahip çıkmaya, demokrasiyi korumaya, kötülüğün karşısında durmaya devam edeceğiz. Başkanımızı, Rıza Akpolat'ın Beşiktaş ile yeniden kucaklaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"CHP'yi birinci yapan milletin sağduyusu, ferasetidir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın gözaltına alınmasının, iktidarın Türkiye'yi muhalefetsiz hale getirme çabası olduğunu savundu.

İmamoğlu, "Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Aynen 2019'da İstanbul'daki seçimi kazandığımız, milletin kazandığı, 13 bin oyla kazandığımız seçimi dün gibi hatırlıyoruz değil mi? Sakın kimseye unutturmayın. Onlar unutalım istiyorlar. Hayır, unutturmayacağız." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin birinci parti olduğunu dile getiren İmamoğlu, "CHP'yi birinci yapan milletin sağduyusu, ferasetidir, CHP değil. Buradan bu akla sesleniyorum. Bu, milletin birinci parti olmasıdır. Bundan sonra hep birinci olacak." diye konuştu.

İmamoğlu, kamu görevi yaptıklarını hatırlatarak, "Siyasiyiz ama kamu görevi yapıyoruz. Elbette ki kamu görevi çerçevesinde, yasaların çizdiği çerçevede hesap vermekle de yükümlüyüz. Yanlış yaptığımızda cezasını da çekmek zorundayız ama hukukun bir uygulanma biçimi vardır. Bu biçimi yerle bir eden anlayış, nasıl bir anlayış biliyor musunuz? İşte bugün siyasileşmeye çalıştırdıkları o yargı sisteminde, ne yazık ki işte tam da bugün uygulanan hukukun sözde hukuk olduğunu, görünüşte hukuk olduğunu bize yaşatıyor." ifadesini kullandı.

Bugünlerden kurtulacaklarını çünkü milletçe bir araya geleceklerini söyleyen İmamoğlu, "Çünkü biz ne diyoruz? Tek başına olmaz. Öyle kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu millet, tam da bu bilinçle adalete, hak, hukuka, bir olmaya, birlikte olmaya, bu ülkeyi yönetemeyen zihniyetin gitmesine karşı bir olacak, iri olacak, diri olacak. Her şey çok güzel olacak. İnşallah kardeşimizle ilgili iyi haberleri alırız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.