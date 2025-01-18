Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "ihale yolsuzluğu" soruşturması kapsamında 13 Ocak'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, görevinden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Beşiktaş Belediye Meclisi, 23 Ocak Perşembe günü belediye başkan vekilini seçmek için bir araya gelecek.

RIZA AKPOLAT'IN KOLTUĞU İÇİN 3 ADAY

Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliği için kulislerde 3 adayın ismi geçiyor. Habertürk'ün haberine göre, bu isimler; Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi İlker Uluer ve İBB grup sekreterliği görevi de bulunan Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinden Ömer Rasim Şişman.

ÖZGÜR ÖZEL YILMAZ'I DESTEKLEYECEK

Kulislerde öne çıkan ilk isim Ali Rıza Yılmaz oldu. Parti tecrübesi ve yaşı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yılmaz'ı destekleyeceği öne sürüldü. Ayrıca, Rıza Akpolat'ın belediye başkan vekilliği için önerdiği ismin Uluer olduğu ve Akpolat'a yakın isimlerin Uluer'i destekleyeceği de iddialar arasında yer aldı. Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ise adaylardan Ömer Rasim Şişman'ı desteklediği ileri sürüldü.

Ali Rıza Yılmaz

İlker Uluer

Ömer Rasim Şişman