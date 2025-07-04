Beşiktaş Belediyesi Yaz Döneminde Ücretsiz Spor Etkinlikleri Düzenliyor

Beşiktaş Belediyesi Yaz Döneminde Ücretsiz Spor Etkinlikleri Düzenliyor
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Beşiktaş Belediyesi, 7 Temmuz'dan itibaren açık hava spor etkinlikleri başlatıyor. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı, Dünya Barış Parkı ve Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nde hafta içi her gün ücretsiz zumba, pilates ve yoga dersleri düzenlenecek.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, 7 Temmuz'dan itibaren açık hava spor etkinliklerine başlayacağını duyurdu. Hafta içi her gün Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı, Dünya Barış Parkı ve Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nde ücretsiz zumba, pilates ve yoga etkinlikleri düzenlenecek.

30 Haziran'da başlayan yaz atölyeleriyle çocukları ve yetişkinleri bir araya getiren Beşiktaş Belediyesi, temmuz ayı itibarıyla parklarda spor etkinliklerine başlıyor. Zumba, pilates ve yoga dersleri hafta içi her gün gerçekleştirilecek ve tüm etkinlikler ücretsiz olacak.

Etkinlikler; Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı, Dünya Barış Parkı ve Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nde, vatandaşlara sağlıklı ve hareket dolu bir yaşam tarzı sunmayı amaçlıyor.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş'ta bu yaz hareket var. 7 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün parklarımız Zumba, Pilates ve Yoga ile şenlenecek. Tüm komşularımızı birlikte spor yapmaya ve sağlık dolu bir yazı paylaşmaya davet ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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