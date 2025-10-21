Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik hazırlanan suç örgütü iddianamesi, Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor. Habertürk'ten Ceylan Sever'in özel haberine göre, iddianamede yer alan en dikkat çekici bölümlerden biri Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın ifadeleri oldu. Peki, Emirhan Akçadağ kimdir? Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde ne dedi? Aziz İhsan Aktaş olayı nedir? İfadenin detayları haberimizde!

EMİRHAN AKÇADAĞ KİMDİR?

Emirhan Akçadağ, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak biliniyor. Uzun süre özel kalem müdürlüğü görevini yürüten Akçadağ, belediyedeki birçok sürecin merkezinde yer aldı. İddianamede yer alan ifadesine göre, sadece resmi görevlerle sınırlı kalmayıp, kayıt dışı harcamaların takibini de yaptığı belirtildi. Bu görev süresince Akpolat ailesinin özel harcamalarından düğün organizasyonlarına kadar birçok alanda aktif rol üstlendiğini ifade etti.

Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre, Akçadağ'ın beyanları, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte bilgiler içeriyor.

RIZA AKPOLAT'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ EMİRHAN AKÇADAĞ İFADESİNDE NE DEDİ?

Emirhan Akçadağ, savcılığa verdiği ifadede çarpıcı iddialarda bulundu. Özellikle Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından bile belediyedeki ihalelere yön vermeye devam ettiğini iddia etti. Akçadağ, şu ifadeleri kullandı:

" Rıza Akpolat'ın tutuklandıktan sonra 2 aylık çöp toplama ihalesini Aziz İhsan Aktaş'a verilmesi için cezaevinden Ali Rıza Yılmaz'a talimat verdiğini ancak başkan vekili Ömer Rasim Şişman'ın engel olduğunu söyledi."

Akçadağ, kayıt dışı para akışına dair de detaylı bilgi verdi:

" Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürlüğünü yaptığım dönemde kayıt dışı harcamalara ilişkin liste tarafımca tutulmuştur. Bu paralar Ali Rıza'ya bağlı ruhsat, zabıta ve aşevi ile müteahhitlerden alınan paralardır. Rıza Akpolat ve ailesinin harcamaları bu paralarla yapılıyordu."

Söz konusu ifadeye göre, bu harcamalar arasında lüks otel konaklamaları, düğün organizasyonları, pahalı markalardan alışverişler ve tatil giderleri de yer aldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ OLAYI NEDİR?

Aziz İhsan Aktaş ismi, bu iddianamede geçen en kritik figürlerden biri olarak öne çıkıyor. Habertürk kaynaklı bilgiye göre, Aktaş, Beşiktaş Belediyesi'nde çöp toplama ihalelerini alan isim olarak anılıyor. Emirhan Akçadağ'ın ifadesinde Aktaş ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Rıza Akpolat büyük ihalelerin yapılacağı gün vekaleti bilerek Ali Rıza Yılmaz'a verirdi. Hiçbir ihale Rıza Akpolat'ın bilgisi olmadan yapılmazdı. Sürekli 'Aziz İhsan Aktaş'ı üzmeyin, o bize lazım' diyordu."

İddianamede yer alan bilgilere göre, ihalelerde Aktaş lehine şartlar oluşturuluyor, diğer firmaların ihalelere girmesi zorlaştırılıyordu. Akçadağ'ın beyanına göre, "ihale danışmanı" Mustafa Mutlu ile birlikte yürütülen bu süreçler, kamu kaynaklarının sistematik şekilde belirli isimlere aktarılmasını sağlıyordu.

RÜŞVET PARALARI VE KAYIT DIŞI HARCAMALAR

Emirhan Akçadağ'ın ifadesinde en çok dikkat çeken bölümlerden biri de rüşvet ve kayıt dışı harcamalara dair verdiği detaylı bilgiler oldu. Habertürk'e göre, Akçadağ ifadesinde şunları söyledi:

"Uçak biletleri business idi. Fethiye'de Hillside, Bodrum'da Bodrum M Gallery ve yine Fethiye'de bulunan Yazz Collective isimli otellere sürekli giderdi. Hatırladığım kadarıyla 2023 yılı yazında Hillside Otel'e 600 – 700 bin lirayı Rıza Akpolat'tan alıp ödedim. Rıza Akpolat'ın düğün organizasyonu için toplamda 327 bin dolar ödendi. Rıza Akpolat'ın düğünde giyeceği kıyafetler İstinye Park'taki Dior mağazasından alındı. 36 bin dolar Dior'a ödeme yapıldı."

"Tarafıma sorulan harcamaların toplamı 58 milyon liraya yakındır. Bu paralar belediyenin toplamış olduğu rüşvet paralarıdır."

Akçadağ'ın ifadesinde geçen bu cümle, dosyanın kilit ifadelerinden biri haline geldi. Habertürk'te yayımlanan habere göre, Rıza Akpolat'ın Aziz İhsan Aktaş'a yönelik ihalelerdeki hassasiyetini bu sözlerle ifade ettiği iddia edildi.

İddialara göre:

"Beşiktaş Levent'te Lagom Experience isimli iş yeri Rıza Akpolat tarafından devralınıp kendisine verildi. Burayı kendi üzerine yapmadı, arkadaşı üzerine yaptı. Rıza Akpolat burada etkinlikler düzenledi."

Ayrıca ihalelerde ödeme sürelerinin özellikle kısıtlayıcı konduğu, bunun diğer firmaları caydırmak ve belirli kişilerin lehine sonuç elde etmek için kullanıldığı öne sürüldü.

İddianamede yer alan ifadelere göre, Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet paralarının aklanmasında aşevi kilit rol oynadı. Akçadağ, Habertürk'ün aktardığı ifadelerinde şunları söyledi:

"Her ne kadar günde 5 bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirtseler de gerçekte bu kadar yemek hiçbir zaman dağıtılmadı. Aşevine alınan malzemeler resmi değildir. Bağış yapılan firmalar araştırıldığında bu firmaların çoğunun belediye ile iltisaklı olduğu, ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir."

"Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen bu işin başındadır. Nurşen Coşkunoğlu aşevi sorumlusuydu. Ali Rıza Yılmaz en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu."