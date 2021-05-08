Bakırköy Haberleri
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Bakırköy Haberleri

Bakırköy haber, Bakırköy son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bakırköy: Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan şüpheli kameradaBakırköy - Bugün

Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan şüpheli kamerada

Bakırköy: İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklıBakırköy - Dün

İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı

Bakırköy: İstanbul'da sahiller sessiz kaldıBakırköy - Dün

İstanbul'da sahiller sessiz kaldı

Bakırköy: İstanbul'da denetimler sıklaştırıldı, çevik kuvvet de sahaya indiBakırköy - 05.05.2021

İstanbul'da denetimler sıklaştırıldı, çevik kuvvet de sahaya indi

Bakırköy: Yunus Emre kimdir? CHP Milletvekili Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Emre hayatı ve biyografisi!Bakırköy - 03.05.2021

Yunus Emre kimdir? CHP Milletvekili Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Emre hayatı ve biyografisi!

Bakırköy: Kadıköy, Üsküdar su kesintisi! 3 Mayıs Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?Bakırköy - 03.05.2021

Kadıköy, Üsküdar su kesintisi! 3 Mayıs Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Bakırköy: Bakırköy'de drone destekli tam kapanma denetimiBakırköy - 30.04.2021

Bakırköy'de drone destekli tam kapanma denetimi

Bakırköy: ESENLER'DE KUYUMCUDAN ALTIN DOLU ÇANTA ÇALAN HIRSIZ YAKALANDIBakırköy - 30.04.2021

ESENLER'DE KUYUMCUDAN ALTIN DOLU ÇANTA ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Bakırköy: Serdar Üsküplü kimdir? Serdar Üsküplü kaç yaşında, nereli? Serdar Üsküplü hayatı ve biyografisi!Bakırköy - 29.04.2021

Serdar Üsküplü kimdir? Serdar Üsküplü kaç yaşında, nereli? Serdar Üsküplü hayatı ve biyografisi!

Bakırköy: GECE KARTALI HIRSIZI BÖYLE ENSELEDİBakırköy - 28.04.2021

GECE KARTALI HIRSIZI BÖYLE ENSELEDİ

İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı
Bakırköy: Zeynel Emre kimdir? Zeynel Emre kaç yaşında, nereli? Zeynel Emre biyografisi!Bakırköy - 27.04.2021

Zeynel Emre kimdir? Zeynel Emre kaç yaşında, nereli? Zeynel Emre biyografisi!

Bakırköy - 25.04.2021
Bakırköy sahilde dronelu kısıtlama denetimi
Bakırköy'de polis ekipleri sahilde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirdi.
Bakırköy: Bakırköy sahilde dronelu kısıtlama denetimiBakırköy - 24.04.2021

Bakırköy sahilde dronelu kısıtlama denetimi

Bakırköy: Son Dakika | Bakırköy polisinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyuBakırköy - 23.04.2021

Son Dakika | Bakırköy polisinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu

Bakırköy: Son dakika! Bakırköy sahilinde atlı polis destekli kısıtlama denetimiBakırköy - 23.04.2021

Son dakika! Bakırköy sahilinde atlı polis destekli kısıtlama denetimi

Bakırköy: Zeynel Emre kimdir? Zeynel Emre kaç yaşında, nereli? Zeynel Emre hayatı ve biyografisi!Bakırköy - 22.04.2021

Zeynel Emre kimdir? Zeynel Emre kaç yaşında, nereli? Zeynel Emre hayatı ve biyografisi!

Bakırköy: Bakırköy'de dronlu korona denetimiBakırköy - 18.04.2021

Bakırköy'de dronlu korona denetimi

Bakırköy: Donör bulundu, etik kurul organ naklini kabul etmediBakırköy - 18.04.2021

Donör bulundu, etik kurul organ naklini kabul etmedi

Bakırköy: Her şey son bir yılda oldu! İşte İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçeBakırköy - 18.04.2021

Her şey son bir yılda oldu! İşte İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe

Bakırköy: Sahte hocaya 'terör örgütü propagandası' yapmaktan 10 ay hapis verildiBakırköy - 15.04.2021

Sahte hocaya 'terör örgütü propagandası' yapmaktan 10 ay hapis verildi

Bakırköy: Türkiye'nin Vuhan'ı' İstanbul'da koronavirüs salgını ne durumda?Bakırköy - 13.04.2021

Türkiye'nin Vuhan'ı' İstanbul'da koronavirüs salgını ne durumda?

Bakırköy: Bakırköy'de korona virüs denetimleriBakırköy - 12.04.2021

Bakırköy'de korona virüs denetimleri

Bakırköy: Yeşilköy sahilde sıkı korona virüs denetimi, ekipleri gören sandalyesini alıp evine gittiBakırköy - 10.04.2021

Yeşilköy sahilde sıkı korona virüs denetimi, ekipleri gören sandalyesini alıp evine gitti

Bakırköy: Bakırköy Emniyeti'nden polis haftası konvoyuBakırköy - 10.04.2021

Bakırköy Emniyeti'nden polis haftası konvoyu

Bakırköy: Avcılar'da otomobilinde oturan kişiyi vuran saldırganlar belirlendiBakırköy - 10.04.2021

Avcılar'da otomobilinde oturan kişiyi vuran saldırganlar belirlendi

Bakırköy: SPOR Bakırköy ilçesinde amatör spor kulüplerine destek sürüyorBakırköy - 06.04.2021

SPOR Bakırköy ilçesinde amatör spor kulüplerine destek sürüyor

Bakırköy: Bakırköy'de tarihi köşke kumar baskınıBakırköy - 06.04.2021

Bakırköy'de tarihi köşke kumar baskını

Bakırköy: Bakırköy sahilinde ekipler denetim gerçekleştirdiBakırköy - 04.04.2021

Bakırköy sahilinde ekipler denetim gerçekleştirdi

Bakırköy: Yeşilköy sahilde drone destekli kısıtlama denetimiBakırköy - 03.04.2021

Yeşilköy sahilde drone destekli kısıtlama denetimi

Bakırköy: Kağıthane'yi yakan 'Neron Ümit' lakaplı kundakçı yine serbest bırakıldıBakırköy - 01.04.2021

Kağıthane'yi yakan "Neron Ümit" lakaplı kundakçı yine serbest bırakıldı

Bakırköy: Ameliyatta fenalaşıp, hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandıBakırköy - 31.03.2021

Ameliyatta fenalaşıp, hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Bakırköy: Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu olduBakırköy - 31.03.2021

Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu

Bakırköy - 31.03.2021
SİĞİL ALDIRMA AMELİYATINA GİREN POLİS HAYATINI KAYBETTİ
BEŞİKTAŞ'ta siğil ameliyatı olmak için gittiği hastanede operasyon sırasında fenalaştığı öne sürülen polis memuru Vedat Tuğrul, nakledildiği Bakırköy'deki hastanede hayatını kaybetti.
Bakırköy: İstanbul'da 'Tinerci Ümit' lakaplı suç makinesi bu kez mobilya dükkanını ateşe verdiBakırköy - 29.03.2021

İstanbul'da "Tinerci Ümit" lakaplı suç makinesi bu kez mobilya dükkanını ateşe verdi

Bakırköy - 26.03.2021
Kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren damat ile eşi ve baldızının yargılanmasına başlandı
Bakırköy 24.
Bakırköy - 26.03.2021
Esenyurttaki damat dehşeti: "Cesetlerin kokacağını anlayınca derin dondurucu aldım"
Sevda SARIKAYA / İSTANBUL Esenyurt'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi (35) ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmadaki savunmalarda ise kan donduran detaylar ortaya çıktı. Sanık Mohammad, "Buzdolabında olan iki cesedin bir süre sonra kokacağını anlayınca olaydan iki hafta sonra derin dondurucu aldım. Parçalanmış cesetleri derin dondurucuya ben yerleştirdim" dedi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.  Bakırköy Adliyesi 24.
Bakırköy: 12 BİN KAT MALİKİNİ İLGİLENDİRİYOR; BİN 100 BİNANIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞECEKBakırköy - 25.03.2021

12 BİN KAT MALİKİNİ İLGİLENDİRİYOR; BİN 100 BİNANIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞECEK

Bakırköy: Ahmet Gündoğdu kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ahmet Gündoğdu hayatı!Bakırköy - 24.03.2021

Ahmet Gündoğdu kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ahmet Gündoğdu hayatı!

Bakırköy: Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden 2 şüpheli tutuklandıBakırköy - 23.03.2021

Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Bakırköy - 23.03.2021
Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
Gazeteci Levent Gültekin'in 8 Mart'ta bir televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğramasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bakırköy - 23.03.2021
Gazeteci Levent Gültekin'e TV programı öncesinde saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Gazeteci Levent Gültekin'e, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy: İstanbul'da dolandırıcılık operasyonuBakırköy - 17.03.2021

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu

Bakırköy: Son dakika haberleri: Yaşlı kadını 100 bin lira dolandıran 8 şüpheli yakalandıBakırköy - 17.03.2021

Son dakika haberleri: Yaşlı kadını 100 bin lira dolandıran 8 şüpheli yakalandı

Bakırköy - 08.03.2021
Gazeteci Levent Gültekin, TV programı için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı
Gazeteci Levent Gültekin, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı.
Bakırköy - 08.03.2021
Başsavcılık Levent Gültekin'e yönelik saldırıya soruşturma başlattı
GAZETECİ Levent Gültekin'in, bir grubun saldırısına uğramasına ilişkin Bakırköy Başsavcılığı tarafından adli soruşturmaya başlatıldı.
Bakırköy: İSTANBUL'DA DEPREM KONTEYNERLERİ HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU... ÇOĞU VATANDAŞ KONTEYNERLERDEN HABERSİZ-2Bakırköy - 08.03.2021

İSTANBUL'DA DEPREM KONTEYNERLERİ HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU... ÇOĞU VATANDAŞ KONTEYNERLERDEN HABERSİZ-2

Bakırköy: İSTANBUL'DA 2000 DEPREM KONTEYNERİNDEN 505'İ KULLANILABİLİR DURUMDA... MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ KENDİLERİNE DEVRİNİ İSTİYORBakırköy - 07.03.2021

İSTANBUL'DA 2000 DEPREM KONTEYNERİNDEN 505'İ KULLANILABİLİR DURUMDA... MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ KENDİLERİNE DEVRİNİ İSTİYOR

Bakırköy: 1999 depremi sonrası İstanbul'a yerleştirilen yardım konteynerleri hırsızların hedefi olduBakırköy - 07.03.2021

1999 depremi sonrası İstanbul'a yerleştirilen yardım konteynerleri hırsızların hedefi oldu

Bakırköy - 05.03.2021
İstanbul genelinde "Dinamik Denetim Süreci" kontrolleri
Bakırköy Kaymakamlığı da kontrollü normalleşme döneminde Kaymakam Nazmi Günlü başkanlığındaki ekiplerin ilçe genelinde vatandaşlar ve esnafa yönelik denetimlerini hassasiyetle sürdürdüğünü duyurdu.
Bakırköy: Vali Yerlikaya'dan denetimler sonrası açıklamaBakırköy - 04.03.2021

Vali Yerlikaya'dan denetimler sonrası açıklama

Bakırköy Hava Durumu
Sağanak Yağmurlu
Sağanak Yağmurlu
23°
En Yüksek
23°
En Düşük
12°
Bakırköy haftalık hava durumuBakırköy haftalık hava durumu
Bakırköy Namaz Vakitleri
İmsak04:04
Öğle13:06
İkindi16:59
Akşam20:15
Yatsı21:50
Bakırköy Namaz VakitleriBakırköy Namaz Vakitleri
Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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