Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, belediyenin 2024-2026 yıllarında yaptığı 42 ihaleye ilişkin yürüttüğü soruşturmada sulh ceza hakimliği kararını verdi. Gözaltına alınan 63 kişiden 39'u cezaevine gönderilirken, 24 kişi adli kontrolle ya da savcılık aşamasında serbest kaldı.

BAŞKAN YARDIMCILARI TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 21'i belediye personeli, 19'u firma temsilcisi olmak üzere 40 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, bu şüphelilerden 39'unun tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Ali Rıza Akyüz ile Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan bulunuyor. Belediye meclis üyeleri Mustafa Fazlıoğlu ve Erkan Gül de tutuklandı.

MÜDÜRLER DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tutuklanan belediye yöneticileri arasında İmar ve Şehircilik Müdürü Abdülkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Keküllüoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan ve Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz yer aldı. Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, Fen İşleri Müdürü Derya Güler, Destek Hizmetleri Müdürü Vekili Duygu Muş ve eski Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa da tutuklananlar arasında bulunuyor.

İŞTE HAKLARINDA TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL VERİLEN İSİMLER

Tutuklanan şüpheliler şunlar:

Abdülhamit Pehlivan Cemalettin Özdemir Arda Karadağ Ali Rıza Akyüz Mustafa Fazlıoğlu Erkan Gül Abdülkadir Akay Ahmet Keküllüoğlu Yunus Alışkan İbrahim Yavuz Mustafa Fatih Özkan Duygu Muş Nusret Sapa Berkay Biçer Selin Çiftçi Kaan Dengiz Yüksel Ercan Akçabay Ferhat Ferahi Çelik Nurcan Alan Derya Güler Ali Kemal Şahinsoy Ahmet Adnan Özyirmidokuz Ali Mürteza Alır Alper Demirtaş Birkan Dıragat Cemal Arıkan Eyyüp Alır Fırat Duran Gökhan Konur Gürkan Dıragat Hasan Mercan Hüseyin Kıran Mehmet Muhlis Öner Mehmet Sırrı Özdemir Osman Akın Ömer Tuncer Tolgahan Acar Veli Çakırca Yılmaz Tuna

BAŞKANIN BABASI VE DAYISINA ADLİ KONTROL

Hakimlik, 18 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. Adli kontrolle serbest kalanlar arasında Ovalıoğlu’nun 86 yaşındaki babası Mustafa Özdemir ile belediye meclis üyesi olan dayısı Metin Soğuksu da bulunuyor.

Savcılık, Özdemir için yaşı, suçlamaların niteliği ve delil durumunu gözeterek konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talep etmişti. Soğuksu için ise dijital veri incelemesinin sürmesi nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı istenmişti.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar şunlar:

Özge Mutlu Emin Kılıç Abdülaziz Öksüz Ebubekir Öksüz Özkan Taşlıcalı Mert Ece Hakan Kurtgişi Gökhan Kaya Yasemin Kaya Bünyamin Seven Feyza Kıran Gencay Seçilir Mustafa Özdemir Metin Soğuksu Muharrem Atmaca Altan Bulan Gözde Altıntop Ayhan Kıvılcım

6 KİŞİ SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Delil durumu dikkate alınarak 5'i belediye personeli, 1'i firma temsilcisi olmak üzere 6 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Serbest kalanlar Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt, Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman, Gelirler Müdürü Hamza Sayan, Zabıta Şefi İbrahim Halil Mercan, Muhammed Beran Pekyen ve Ümit Güngör oldu. Başsavcılık, dijital delillere ilişkin raporlama tamamlandıktan sonra gerekli görülmesi halinde şüphelilerin durumunun yeniden değerlendirileceğini bildirmişti.

SORUŞTURMA İHBARLARLA BAŞLADI

Soruşturma, belediyenin mal ve hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı ve iş yeri açma ile çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı biçimde para istendiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Başsavcılık, belediyenin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yıllarında açık ve pazarlık usulüyle yapılan 42 ihale dosyasını incelemeye aldı.

Bilirkişi raporları, HTS kayıtları, MASAK raporları ile iletişimin tespiti ve teknik takip verileri değerlendirildi. Bu değerlendirmenin ardından suçlara iştirak ettiği öne sürülen belediye yöneticileri, meclis üyeleri, personel ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

YENİ PARTİ’YE GEÇECEĞİ GÜN ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim sabahı belediyeye operasyon düzenledi. Operasyon, Ovalıoğlu ile bazı belediye meclis üyelerinin CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye katılmasının beklendiği güne denk geldi. İlk gün 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 58 kişi gözaltına alındı.

Sonraki günlerde 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi ve gözaltı talimatı verilen kişi sayısı 76'ya yükseldi. Yakalananların sayısı da önce 62'ye, ardından 63'e çıktı.

Tutuklanan Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ün, 6 Eylül’deki İBB davası duruşmasında tahliye edildiği öğrenildi.

OVALIOĞLU: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Operasyonun ardından çalışma arkadaşlarına seslenen Ovalıoğlu, aramaların tamamlandığını belirterek kendisinin ve ailesinin bugüne kadar hiç avukata ihtiyaç duymadığını söyledi. Ovalıoğlu, “Hepimiz görevimizin başındayız” dedi. Ovalıoğlu, aynı akşam Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi ile birlikte Yeni Parti’ye katıldığını duyurdu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Ovalıoğlu’nun babasının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, Özdemir’in belediyeye hiç girmediğini ve zamanının çoğunu Bakırköy dışında geçirdiğini savundu.

Kaynak: Haberler.com