Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 40 şüpheliden 39'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında başkan yardımcıları ve 2 meclis üyesi de bulunuyor. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun 86 yaşındaki babası Mustafa Özdemir ve dayısı Metin Soğuksu’nun da aralarında olduğu 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Bakırköy Belediyesi'nin 2024-2026 yıllarındaki 42 ihalesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 63 kişiden 39'u tutuklandı, 24'ü serbest bırakıldı.
  • Tutuklananlar arasında 5 başkan yardımcısı, 2 meclis üyesi ve İmar, Zabıta, Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri müdürleri yer aldı.
  • Belediye Başkanı Ovalıoğlu'nun 86 yaşındaki babası Mustafa Özdemir ile meclis üyesi dayısı Metin Soğuksu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, belediyenin 2024-2026 yıllarında yaptığı 42 ihaleye ilişkin yürüttüğü soruşturmada sulh ceza hakimliği kararını verdi. Gözaltına alınan 63 kişiden 39'u cezaevine gönderilirken, 24 kişi adli kontrolle ya da savcılık aşamasında serbest kaldı.

BAŞKAN YARDIMCILARI TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 21'i belediye personeli, 19'u firma temsilcisi olmak üzere 40 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, bu şüphelilerden 39'unun tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Ali Rıza Akyüz ile Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan bulunuyor. Belediye meclis üyeleri Mustafa Fazlıoğlu ve Erkan Gül de tutuklandı.

MÜDÜRLER DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tutuklanan belediye yöneticileri arasında İmar ve Şehircilik Müdürü Abdülkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Keküllüoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan ve Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz yer aldı. Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, Fen İşleri Müdürü Derya Güler, Destek Hizmetleri Müdürü Vekili Duygu Muş ve eski Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa da tutuklananlar arasında bulunuyor.

İŞTE HAKLARINDA TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL VERİLEN İSİMLER

Tutuklanan şüpheliler şunlar: 

  1. Abdülhamit Pehlivan
  2. Cemalettin Özdemir
  3. Arda Karadağ
  4. Ali Rıza Akyüz
  5. Mustafa Fazlıoğlu
  6. Erkan Gül
  7. Abdülkadir Akay
  8. Ahmet Keküllüoğlu
  9. Yunus Alışkan
  10. İbrahim Yavuz
  11. Mustafa Fatih Özkan
  12. Duygu Muş
  13. Nusret Sapa
  14. Berkay Biçer
  15. Selin Çiftçi
  16. Kaan Dengiz
  17. Yüksel Ercan Akçabay
  18. Ferhat Ferahi Çelik
  19. Nurcan Alan
  20. Derya Güler
  21. Ali Kemal Şahinsoy
  22. Ahmet Adnan Özyirmidokuz
  23. Ali Mürteza Alır
  24. Alper Demirtaş
  25. Birkan Dıragat
  26. Cemal Arıkan
  27. Eyyüp Alır
  28. Fırat Duran
  29. Gökhan Konur
  30. Gürkan Dıragat
  31. Hasan Mercan
  32. Hüseyin Kıran
  33. Mehmet Muhlis Öner
  34. Mehmet Sırrı Özdemir
  35. Osman Akın
  36. Ömer Tuncer
  37. Tolgahan Acar
  38. Veli Çakırca
  39. Yılmaz Tuna

BAŞKANIN BABASI VE DAYISINA ADLİ KONTROL

Hakimlik, 18 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. Adli kontrolle serbest kalanlar arasında Ovalıoğlu’nun 86 yaşındaki babası Mustafa Özdemir ile belediye meclis üyesi olan dayısı Metin Soğuksu da bulunuyor.

Savcılık, Özdemir için yaşı, suçlamaların niteliği ve delil durumunu gözeterek konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talep etmişti. Soğuksu için ise dijital veri incelemesinin sürmesi nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı istenmişti.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar şunlar: 

  1. Özge Mutlu
  2. Emin Kılıç
  3. Abdülaziz Öksüz
  4. Ebubekir Öksüz
  5. Özkan Taşlıcalı
  6. Mert Ece
  7. Hakan Kurtgişi
  8. Gökhan Kaya
  9. Yasemin Kaya
  10. Bünyamin Seven
  11. Feyza Kıran
  12. Gencay Seçilir
  13. Mustafa Özdemir
  14. Metin Soğuksu
  15. Muharrem Atmaca
  16. Altan Bulan
  17. Gözde Altıntop
  18. Ayhan Kıvılcım

6 KİŞİ SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Delil durumu dikkate alınarak 5'i belediye personeli, 1'i firma temsilcisi olmak üzere 6 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Serbest kalanlar Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt, Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman, Gelirler Müdürü Hamza Sayan, Zabıta Şefi İbrahim Halil Mercan, Muhammed Beran Pekyen ve Ümit Güngör oldu. Başsavcılık, dijital delillere ilişkin raporlama tamamlandıktan sonra gerekli görülmesi halinde şüphelilerin durumunun yeniden değerlendirileceğini bildirmişti.

SORUŞTURMA İHBARLARLA BAŞLADI

Soruşturma, belediyenin mal ve hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı ve iş yeri açma ile çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı biçimde para istendiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Başsavcılık, belediyenin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yıllarında açık ve pazarlık usulüyle yapılan 42 ihale dosyasını incelemeye aldı.

Bilirkişi raporları, HTS kayıtları, MASAK raporları ile iletişimin tespiti ve teknik takip verileri değerlendirildi. Bu değerlendirmenin ardından suçlara iştirak ettiği öne sürülen belediye yöneticileri, meclis üyeleri, personel ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

YENİ PARTİ’YE GEÇECEĞİ GÜN ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim sabahı belediyeye operasyon düzenledi. Operasyon, Ovalıoğlu ile bazı belediye meclis üyelerinin CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye katılmasının beklendiği güne denk geldi. İlk gün 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 58 kişi gözaltına alındı.

Sonraki günlerde 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi ve gözaltı talimatı verilen kişi sayısı 76'ya yükseldi. Yakalananların sayısı da önce 62'ye, ardından 63'e çıktı.

Tutuklanan Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ün, 6 Eylül’deki İBB davası duruşmasında tahliye edildiği öğrenildi.

OVALIOĞLU: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Operasyonun ardından çalışma arkadaşlarına seslenen Ovalıoğlu, aramaların tamamlandığını belirterek kendisinin ve ailesinin bugüne kadar hiç avukata ihtiyaç duymadığını söyledi. Ovalıoğlu, “Hepimiz görevimizin başındayız” dedi. Ovalıoğlu, aynı akşam Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi ile birlikte Yeni Parti’ye katıldığını duyurdu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Ovalıoğlu’nun babasının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, Özdemir’in belediyeye hiç girmediğini ve zamanının çoğunu Bakırköy dışında geçirdiğini savundu.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 78 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (10)

Haber Yorumları5532409260apple:

artık kimse inanmıyor sandığı bekliyor

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfhnkpwt9dp:

biz inanıyoruz..sandıktan yine Reis çıkar ;))

yanıt1
yanıt8
Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

25 senedir inanmıyorsunuz %52 25 senedir, inanıyor, nasıl olacak? sahip çıkma ile hayat sürülmez Kimin hatası kasti olarak var ise kim yanlış yapıyorsa Allah bile cezasını veririm diyor bitti, Sen hatan da ısrar edersen belanı bulursun dostum. birde bu pencereden bak diyeceğimde maalesef gözünüz kör olduğu için göremiyorsunuz.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKzk :

Bakırköy'de oturan bir Bakırköy'de olarak diyorum ki az bile

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİBRAHİM SALİK:

ya bu ülkeyi yiye yiye biteremediniz yazıklar olsun

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

bu ülke ye ye bitiremediniz demişsin de ekonomik krize karınca misali su taşımadılar mı?

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

fon fon fon fon fon unutturulamaz,

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Taraftarın sevgilisi dün akşam Süper Lig tarihine geçti!
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı

Cezası ertelenecek mi? TFF kararını açıkladı
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

Gizem Örge'nin gözlerden uzak aile dramı: Annem engelli kaldı
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Sahte TOKİ başvuru siteleri soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Sahte TOKİ siteleri operasyonunda çok sayıda tutuklama
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 12 şüpheliye adli kontrol

Başkan ve eşi tutuklandı! Cezaevine alkışlarla uğurlandı
Leao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj

Söyledikleriyle taraftarlarını ayağa kaldırdı