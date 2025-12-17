İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yeşilköy semtinde bir otomobile düzenlenen saldırıda, araç sürücüsü Ünsal Bahçeci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Peki, Ünsal Bahçeci kimdir? Bakırköy'de silahlı saldırıya uğrayan Ünsal Bahçeci kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

BAKIRKÖY'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ÜNSAL BAHÇECİ KİMDİR?

Olay, İstanbul'da son dönemde yaşanan bireysel silahlı saldırılara bir yenisini eklerken, saldırının hedefindeki isim olan Ünsal Bahçeci hakkında merak edilen sorular da gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sırasında Bahçeci'nin içinde bulunduğu otomobile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol koltuk altından iki kurşun isabet eden Bahçeci ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bahçeci, çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bahçeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, saldırının gerçekleştiği noktada 3 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

ÜNSAL BAHÇECİ KAÇ YAŞINDA?

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ünsal Bahçeci'nin 35 yaşında olduğu resmi makamlarca paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

ÜNSAL BAHÇECİ NERELİ?

Kamuoyunda sıkça sorulan sorulardan biri de "Ünsal Bahçeci nereli?" sorusu oldu. Ancak mevcut resmi açıklamalarda ve yetkililer tarafından paylaşılan bilgilerde, Ünsal Bahçeci'nin memleketine ya da nüfus kaydına ilişkin herhangi bir detay yer almıyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bakırköy'de yaşanan bu silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak polis ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için yürütülen soruşturma kapsamında tüm ihtimaller değerlendiriliyor.