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İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 15-16 Temmuz İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 15-16 Temmuz İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bakırköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Temmuz İstanbul Bakırköy su kesintisi saatleri...

Bakırköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Bakırköy su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ATAKÖY 3-4-11.KISIM MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.07.2026 13:27:18

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.07.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185 

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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