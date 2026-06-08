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Gelibolu'da konser etkinliği düzenlendi

Gelibolu'da konser etkinliği düzenlendi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Rami Koro Gönüllüleri ve Bakırköy Halk Eğitimi Merkezi Korosu, Gelibolu Müzik ve Folklor Kültür Derneği ev sahipliğinde konser verdi. Koro şefleri Hayri Güneş ve Sabriye İskur yönetimindeki performanslar büyük alkış alırken, etkinliğe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Rami Koro Gönüllüleri ve Bakırköy Halk Eğitimi Merkezi Korosu konver verdi.

Gelibolu Müzik ve Folklor Kültür Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Gelibolu Müzik ve Folklor Kültür Derneği Koro Şefi Hayri Güneş ile Rami Koro Gönüllüleri Şefi Sabriye İskur yönetimindeki performanslar büyük alkış aldı.

Etkinliğe Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
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