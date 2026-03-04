Bakırköy'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Yapan Suç Örgütü Üyelerine İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu ve silah ticareti suçlarına karışan suç örgütü üyesi 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, liderliğini M.K.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgütün, İstanbul'un Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin gerçekleştirecekleri silahlı eylemler öncesinde yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı yurt dışı GSM hatları ve çeşitli uygulamalar üzerinden müştekileri arayarak tehdit ettikleri, taleplerinin karşılanmaması halinde iş yerlerine silahlı saldırı düzenledikleri tespit edildi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, örgütün sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yaptığı, İstanbul dışından gelen gençleri örgüt bünyesine dahil ederek tetikçi olarak kullandığı ve aralarında güçlü iletişim ağı bulunan suç örgütleriyle zaman zaman ittifak kurduğu ifade edildi. Devam eden soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin saklandığı 'zula evi' olarak tabir edilen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 11 AK-47 kalaşnikof marka tüfek, bu silahlara ait 501 fişek ve şarjörler, 18 kilo 710 gram esrar ile 1 kilo 905 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca bir şüphelinin saklandığı otel odasında yapılan aramada ise 9 milimetre çapında tabanca ile 5 fişek bulundu.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN İDDİANAME DÜZENLENDİ

Başsavcılıkça daha önce yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında örgüte yönelik 9'u tutuklu, 7'si yakalamalı olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemelerine üç ayrı iddianame düzenlendiği ifade edildi. Son olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde ise 2'si tutuklu, 1'i adli kontrol tedbirli ve 4'ü hakkında yakalama emri bulunan toplam 7 şüpheli hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'Birden fazla kişiyle birlikte, örgütlerin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gece vakti 'yağmaya teşebbüs', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma', '6136 sayılı Kanuna muhalefet', ve 'Mala zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı