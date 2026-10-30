Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 42 ihale dosyası incelendi, 61 şüpheli sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 42 ihale dosyası incelendi, 61 şüpheli sevk edildi Haber Videosunu İzle
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 42 ihale dosyası incelendi, 61 şüpheli sevk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Belediyesi'ndeki ihalelerde usulsüzlük ve ruhsat için hukuka aykırı para istendiği iddialarına ilişkin soruşturmada 42 ihale dosyası incelendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 61 şüpheli adliyeye sevk edildi, jandarmadaki 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Bakırköy Belediyesi'ndeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 2 şüphelinin ise gün içerisinde işlemlerinin tamamlanarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler sonucunda kamu zararı oluştuğu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelenirken iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme çalışmaları yapıldı.

63 GÖZALTI

Soruşturmada, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonlarda başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve 2 meclis üyesinin ve bazı şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 63 şüpheli gözaltına alındı.

61 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 61 şüpheli, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki diğer 2 şüphelinin ise jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü ve gün içerisinde sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı

Kıyafeti görünce neye uğradığını şaşırdı
Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti

Madalya hayali kurarken füzenin hedefi oldu
Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf

Menajeri itiraf etti! Dört büyükler aynı yıldızın peşinde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi

Mahkemeye böyle getirildi! Suçlama korkunç
Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı

Tekel bayisinde skandal! Görüntüleri izleyen polis harekete geçti
Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş

Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu