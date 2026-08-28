İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 28-29 Ağustos İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bakırköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Ağustos İstanbul Bakırköy su kesintisi saatleri...
Bakırköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Bakırköy su kesintisi listesi açıklandı:
Zuhuratbaba Mah / Bakırköy
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
28.08.2026 16:19
Tahmini Bitiş
28.08.2026 19:00