Haberler

Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi

Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Haber Videosunu İzle
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin bir zanlı daha gözaltına alındı. Görüntülerin ücret karşılığında yayımlandığı değerlendirilen hesabın kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3’e yükseldi.

  • Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3'e yükseldi.
  • Görüntülerin ücret karşılığı yayımlandığı hesabın kullanıcısı Abdullah Çatalbaş tutuklandı.
  • Soruşturmada iş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kuran E.S.C. de tutuklanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan bir şüpheli daha tespit edildi.

GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANDIĞI HESABIN SAHİBİ DE TUTUKLANDI

Ekipler, görüntülerin ücret karşılığında yayımlandığı değerlendirilen hesabın kullanıcısı olduğu belirlenen Abdullah Çatalbaş isimli şüpheli, Küçükçekmece'deki ikametinde gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekiler A.K.Ş, M.Y, B.M.A. ve F.C.K'nin  Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamerayla görüntülerinin kayda alındığını, bu görüntülerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı yayımlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirilmiş, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı. 

Kaynak: Haberler.com
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 22 kişi aranıyor

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Spor salonunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada

Batan gemideki son anlar ortaya çıktı! Her saniyesi korkunç
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler

Faciadan kurtulan yolcunun anlattıkları dehşete düşürdü: Kapıyı...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gemi faciasında dikkat çeken iddia: Mürettebat Pakistanlıydı, yolcuları anlamadılar

Gemi faciasında skandal: Mürettebat tek kelime Türkçe bilmiyormuş
Barış Göktürk'ten Leao sorusuna çarpıcı yanıt

Herkes ''Leao'' sorusuna verdiği yanıtı konuşuyor
Göztepe'de ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans

3 ay içerisinde ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş

Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü

Emekli polis İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı: 3 ölü
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Acun'dan Fener'e transfer çalımı
''Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez'' dedikleri bu olsa gerek

''Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez'' dedikleri bu olsa gerek