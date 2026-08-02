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Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Haber Videosunu İzle
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
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İstanbul’un Bakırköy ilçesinde genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

30 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında bir kadın ile erkeğin Bakırköy Ataköy Mahallesi'ndeki Ayamama Parkı'nda ahlaka aykırı hareketlerde bulunduğuna ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine, "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldı. 

İKİSİ DE MISIR'LI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini Mısır uyruklu J.R.S.A.M. (19) isimli kadın ile Z.M.A.E. (22) olduğu tespit etti. 

İKİSİNE DE ADLİ KONTROL VERİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde sevgili olduklarını, suçlamayı kabul ettiklerini ve pişman olduklarını beyan ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

Akgençlik bir şansı daha hak ediyor. hakimlerimizi tebrik ediyorum.ayrıca bu gençlerimize birlikte olmaları için uygun yerler sağlanmalı. mahkumlara bile tanınan hak gençlerden esirgemez!

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Yalan haber, mısır lı değiller,yağ gibi suyun üzerine çıktılar yine

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Haber YorumlarıOsman t:

Ne biliyon mısırli olmadıklarını akraban falanmi

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