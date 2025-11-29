Haberler

Yeşilköy pazarı hangi gün? Yeşilköy sosyete pazarı hangi günler açık, Cumartesi Pazar açık mı?

Yeşilköy pazarı hangi gün? Yeşilköy sosyete pazarı hangi günler açık, Cumartesi Pazar açık mı?
Güncelleme:
Yeşilköy sosyete pazarı hangi gün kuruluyor? İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, Yeşilköy ile Florya arasında yer alan geniş pazar alanında kurulan Yeşilköy Pazarı, bölge halkı tarafından "sosyete pazarı" olarak bilinen ve uzun yıllardır ilgi gören bir alışveriş noktasıdır. Peki, Yeşilköy sosyete pazarı hangi günler açık, ne zaman kuruluyor?

Yeşilköy pazarı yıllardır hem semt sakinlerinin hem de çevre ilçelerden gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği bir pazar alanı olarak bilinir. Yeşilköy pazarı hangi gün kuruluyor? Geniş ürün çeşitliliği ve ulaşım kolaylığı nedeniyle haftanın belirli bir gününde yoğun ziyaretçi çeker.

YEŞİLKÖY SOSYETE PAZARI HANGİ GÜN?

Yeşilköy Pazarı, Bakırköy ilçesinde bulunan sabit pazar alanında haftanın Çarşamba günleri kurulmakta olup bölge genelinde "sosyete pazarı" olarak bilinmektedir. Erken saatlerden akşam vaktine kadar açık olan pazarda giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, takı, ev tekstili, dekoratif ürünler ve mutfak gereçleri gibi pek çok kategoriye ait ürün bulunur. Hem uygun fiyatlı seçeneklerin hem de marka ürünlerin daha ekonomik alternatiflerinin yer aldığı tezgâhların yanı sıra sebze, meyve ve çeşitli gıda ürünleri de satışa sunulur. Yiyecek alanlarında gözleme, börek ve sokak lezzetleri hazırlayan standlar yer aldığından ziyaretçiler alışveriş sırasında mola verebilecekleri bölümlere de ulaşabilir.

YEŞİLKÖY PAZARI HANGİ GÜNLER AÇIK, NE ZAMAN KURULUYOR?

Pazar, İstanbul'un farklı bölgelerinden gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan geniş bir alanda kurulmakta ve tezgah sayısının fazlalığıyla dikkat çeken yapısıyla haftalık olarak hizmet vermektedir. Çeşitli ürün gruplarının bir arada sunulduğu pazar alanı, sabah erken saatlerde açılarak gün boyu yoğunluk oluşturmaktadır. Hem semt sakinleri hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler, farklı kategorilerdeki ürünleri tek bir noktada bulabildikleri için pazarı sıkça tercih edebilmektedir. Gıda tezgâhlarının yanı sıra çocuk ürünlerinden ev dekorasyonuna kadar uzanan çeşitlilik, pazarın uzun yıllardır ilgi görmesini sağlamıştır.

Yeşilköy pazarı hangi gün? Yeşilköy sosyete pazarı hangi günler açık, Cumartesi Pazar açık mı?

YEŞİLKÖY PAZARI NE ZAMAN, NASIL GİDİLİR?

Pazara ulaşım Yeşilköy ve çevresinden geçen otobüs ve minibüs hatlarıyla sağlanabilmektedir. Bakırköy'den kalkan minibüsler de pazarın yakınından geçerek ziyaretçilere kolaylık sunar. Özel araç tercih edenler için otopark alanı bulunsa da yoğun saatlerde park yeri bulmak güçleşebileceğinden toplu taşıma daha pratik bir seçenek hâline gelir. Hem alışveriş hem de günlük ihtiyaçları karşılama amacıyla kullanılan pazar alanının konumu, çevre ilçelerden gelenler için de ulaşılabilir bir noktadadır. Yiyecek bölümlerinin de yer aldığı pazar, ziyaretçilerin alışveriş arasında kısa bir mola verebilmelerine imkân tanır.

