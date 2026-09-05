6-7 Eylül İstanbul BEDAŞ Elektrik Kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti var?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

6 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez ve Ambarlı mahallelerinde deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Birdal, Dr. Sadık Ahmet, Güleryüz, Toprak ve Yalı sokakları ile Ersoy, Keskin, Orhan Veli, Reyhan, Seçkin, Tel ve İyibaş sokakları etkilenecektir.

Bakırköy

7 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Cevizlik, Yenimahalle, Yeşilköy ve Zeytinlik mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda Ebuziya, İstanbul, 10 Temmuz, Ahmet Taner Kışlalı sokakları ile Bilgi, Ekrem Bey, Halit Ziya Uşaklıgil, Hoca Hasan, Lamibey, Mor Menekşe, Odabaşı, Pancar, Taşevler, Ömer Naci ve Şehit Nusret sokaklarında kesinti olacaktır.

Aynı gün saat 08.00 ile 15.00 arasında Cevizlik, Yeşilköy ve Zuhuratbaba mahallelerinde de abone ve şube bağlantısı sebebiyle kesinti yapılacak; İstanbul ve Ahmet Taner Kışlalı sokakları ile Akatlar, Bilginler, Demirkapı, Hüdaverdi, Karabal, Leventler, Resneli, Türkiş, Vankulu, Yavuzevler Mektep, Yüce Tarla, Zümrüt Bahçe, Çamlık Çeşme ve Ünaldı sokakları etkilenecektir.

Yine 7 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Ataköy 3, 4 ve 11. Kısım mahallesinde Behçet Kemal Çağlar, Cevat Dursunoğlu, Dr. Remzi Kazancıgil, Kilitbahir, Melisa ve Refet Bele sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı tarihte Şenlikköy mahallesinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Adakale, Budak, Kır, Konaklı, Otlukbeli, Saruhan, Sacı ve Ülkem sokaklarında abone ve şube bağlantısı sebebiyle kesinti olacaktır.

7 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yeşilköy mahallesinde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yine aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Yeşilköy mahallesinde Ahmet Taner Kışlalı sokağı ile Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa mahallesinde 58. Bulvar, 58/7. ve Merv sokakları, Yenidoğan mahallesinde ise 237., 46/2., 46/3., 48., 50., 50/1., 50/4., 50/5., 50/6., 50/8., 50/9. ve 58. Bulvar sokaklarında abone ve şube bağlantısı sebebiyle kesinti yaşanacaktır.

Bayrampaşa

7 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Muratpaşa mahallesinde Akasya, Akpınar, Ata, Merkez ve Şehzadebaşı sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 08.00 ile 15.00 arasında Kartaltepe mahallesinde Gözde ve Mehmet Akif Ersoy sokaklarında da benzer bir kesinti yapılacaktır.

Yine 7 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Muratpaşa mahallesinde Aygün, Beyaz Gül, Cemiyet, Karakol, Morlale, Serin, Sipahi, Tan, Uğurlu ve İnan sokaklarında abone ve şube bağlantısı sebebiyle kesinti olacaktır.

Büyükçekmece

6 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Fatih mahallesinde 11. Şehitler, 2. Kordonboyu, Albaylar, Komando, Kordonboyu, Mehtap, Ordu ve Rıza Küçükoğlupaşa sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

7 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Murat Çeşme mahallesinde Bozkurt, Büyükdağlar, Göktürk, Güz, Nurperi, Nursen, Payidar, Yıldırım ve Çimen 2 sokaklarında da abone ve şube bağlantısı sebebiyle kesinti yaşanacaktır.

Esenler

6 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Oruçreis mahallesinde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

7 Eylül 2026 tarihinde saat 08.30 ile 16.30 arasında yine Oruçreis mahallesinde kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

Gaziosmanpaşa

7 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde 1042., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190. ve İnönü sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 18.00 arasında Karadeniz mahallesinde Cebeci sokağı ile Karayolları mahallesinde 648., 650. ve Cebeci sokaklarında da önleyici bakım sebebiyle kesinti olacaktır.

Yine 7 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde 1190. ve Cebeci sokakları ile Yeni Mahalle'de 542/1., Cebeci ve Galeri sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.