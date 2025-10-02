İstanbul'da Metroda Fren Balatalarında Yangın Çıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Bakırköy- Kayaşehir Metro hattında sefer yapan metronun fren balatalarında çıkan yangın, istasyonda kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, metro içerisinde ve istasyonda bulunan yolcular tahliye edildi.

Yangın, sabah saatlerinde Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy-Kayaşehir hattında sefer sayan metronun Mahmutbey istasyonuna yanaştığı sırada fren balatalarında dumanlar yükselmesiyle fark edildi. Metronun alt kısmında yükselen alevler nedeniyle sefer durduruldu. Metro, istasyona ulaştıktan sonra yolcular tahliye edildi. İstasyonu dumanların kapladığı o anlarda, istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Mahmutbey istasyonu kapatıldı

Yangın nedeniyle Mahmutbey istasyonundaki yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici süre kapatıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmalarında fren balatalarında oluşan yangın sonrası metro garaja götürüldü. - İSTANBUL