Haberler

İstanbul'da Metroda Fren Balatalarında Yangın Çıktı

İstanbul'da Metroda Fren Balatalarında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında sefer yapan metronun fren balatalarında çıkan yangın, istasyonda paniğe neden oldu. Yangın, görevlilerin müdahalesiyle söndürülürken yolcular tahliye edildi ve Mahmutbey istasyonu kapatıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Bakırköy- Kayaşehir Metro hattında sefer yapan metronun fren balatalarında çıkan yangın, istasyonda kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, metro içerisinde ve istasyonda bulunan yolcular tahliye edildi.

Yangın, sabah saatlerinde Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy-Kayaşehir hattında sefer sayan metronun Mahmutbey istasyonuna yanaştığı sırada fren balatalarında dumanlar yükselmesiyle fark edildi. Metronun alt kısmında yükselen alevler nedeniyle sefer durduruldu. Metro, istasyona ulaştıktan sonra yolcular tahliye edildi. İstasyonu dumanların kapladığı o anlarda, istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Mahmutbey istasyonu kapatıldı

Yangın nedeniyle Mahmutbey istasyonundaki yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici süre kapatıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmalarında fren balatalarında oluşan yangın sonrası metro garaja götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Xabi Alonso, Arda Güler'in oynayacağı pozisyonu açıkladı

Xabi Alonso net kararını verdi: Arda bundan sonra...
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.