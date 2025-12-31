Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Beşiktaş, Çatalca, Eyüp, 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağış başladı. İlçelerin bir kısmında yağmur şeklinde görülen yağış, yer yer sulu kara ve kara dönüştü. Hava koşullarındaki bu değişim sonrası Beşiktaş, Çatalca ve Eyüp'te okulların 31 Aralık Çarşamba günü tatil olup olmayacağı araştırılıyor.

SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul genelinde etkisini artıran sağanak yağış, kentte günlük yaşamı zorlaştırdı. Yağışın özellikle akşam saatlerinde şiddetlenmesiyle birlikte birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı ana yollar ve bağlantı güzergâhlarında trafik yoğunluğu dikkat çekti.

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞIŞ ZAMAN ZAMAN ŞİDDETLENDİ

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere pek çok ilçede yağışın yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olduğu bildirildi. Şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde araç yoğunluğu arttı.

VATANDAŞLAR YAĞIŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Ani şekilde bastıran sağanak, dışarıda bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yollarına devam etmeye çalışırken, kimileri ise yağmurdan korunmak için duraklara ve bina girişlerine sığındı.

AVRUPA YAKASI'NDA DA SAĞANAK ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Yağış, Avrupa Yakası'nda da birçok ilçede hissedildi. Boğaz hattının yanı sıra Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri'de sağanağın aralıklarla devam ettiği görüldü.

YÜKSEK KESİMLERDE YAĞMUR KARA DÖNÜŞTÜ

Öte yandan kentin yüksek bölgelerinde yağış türü değişti. Başakşehir ve Beylikdüzü gibi ilçelerde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Karı gören vatandaşlar, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşırken, bazı İstanbullular yılbaşı gecesini beyaz örtüyle karşılamayı umut ettiklerini dile getirdi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Hava koşullarındaki değişimle birlikte "okullar tatil mi" sorusu gündeme geldi. Ancak İstanbul Valiliği'nden şu ana kadar okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.