Haberler

Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Beşiktaş, Çatalca, Eyüp, 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Beşiktaş, Çatalca, Eyüp, 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, gece saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili uyarıda bulunmuştu. Yapılan açıklamanın ardından beklenen hava koşulları gerçekleşti ve kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bu gelişmeyle birlikte Beşiktaş, Çatalca ve Eyüp ilçelerinde 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağış başladı. İlçelerin bir kısmında yağmur şeklinde görülen yağış, yer yer sulu kara ve kara dönüştü. Hava koşullarındaki bu değişim sonrası Beşiktaş, Çatalca ve Eyüp'te okulların 31 Aralık Çarşamba günü tatil olup olmayacağı araştırılıyor.

SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul genelinde etkisini artıran sağanak yağış, kentte günlük yaşamı zorlaştırdı. Yağışın özellikle akşam saatlerinde şiddetlenmesiyle birlikte birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı ana yollar ve bağlantı güzergâhlarında trafik yoğunluğu dikkat çekti.

Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Beşiktaş, Çatalca, Eyüp, 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞIŞ ZAMAN ZAMAN ŞİDDETLENDİ

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere pek çok ilçede yağışın yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olduğu bildirildi. Şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde araç yoğunluğu arttı.

Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Beşiktaş, Çatalca, Eyüp, 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

VATANDAŞLAR YAĞIŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Ani şekilde bastıran sağanak, dışarıda bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yollarına devam etmeye çalışırken, kimileri ise yağmurdan korunmak için duraklara ve bina girişlerine sığındı.

AVRUPA YAKASI'NDA DA SAĞANAK ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Yağış, Avrupa Yakası'nda da birçok ilçede hissedildi. Boğaz hattının yanı sıra Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri'de sağanağın aralıklarla devam ettiği görüldü.

Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Beşiktaş, Çatalca, Eyüp, 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

YÜKSEK KESİMLERDE YAĞMUR KARA DÖNÜŞTÜ

Öte yandan kentin yüksek bölgelerinde yağış türü değişti. Başakşehir ve Beylikdüzü gibi ilçelerde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Karı gören vatandaşlar, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşırken, bazı İstanbullular yılbaşı gecesini beyaz örtüyle karşılamayı umut ettiklerini dile getirdi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Hava koşullarındaki değişimle birlikte "okullar tatil mi" sorusu gündeme geldi. Ancak İstanbul Valiliği'nden şu ana kadar okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca

Musaba'nın rövanşını alacak! İşte Fener'den istediği isim
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi