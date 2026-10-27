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Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 68 kişi hakkında gözaltı kararı var

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Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 68 kişi hakkında gözaltı kararı var
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Bakırköy Belediyesi'nde 2024-2026 yılları arasında yapılan ihalelerde usulsüzlük ve kamu zararı oluştuğu, işyeri ruhsatı almak isteyenlerden hukuka aykırı para talep edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. 42 ihale dosyasının incelendiği soruşturmada, aralarında belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

  • Bakırköy Belediyesi ihalelerine ilişkin usulsüzlük iddiaları kapsamında 2024-2026 yılları arasındaki 42 ihale dosyası bilirkişi tarafından incelendi.
  • Soruşturmada ihalelerde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı ve işyeri ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddiaları araştırılıyor.
  • Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli ve firma temsilcilerinin aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Bakırköy Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 2024-2026 yılları arasında yapılan 42 ihale dosyası bilirkişi tarafından incelendi.

Soruşturmada, belediyenin gerçekleştirdiği ihalelerde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı, ayrıca işyeri ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları araştırılıyor.

HTS KAYITLARI VE MASAK RAPORLARI İNCELENDİ

İhaleye fesat karıştırma ve irtikap suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilerin HTS kayıtları ile MASAK raporları analiz edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında teknik takip tedbirleri uygulandı.

68 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Elde edilen bulgular doğrultusunda belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu toplam 68 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Soruşturmanın ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçları yönünden sürdüğü belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtalayceladin:

iş yeri ruhsatı için ne kadar hukuksuz ücret almış olabilir ki. fona gelelim Ankara’yı parsel parsel edene gelelim 128 milyar dolara gelelim gelelimde gelelim

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Haber YorumlarıSuleyman özdemir:

İnandırıcılıgınızı kaybettiniz artık. Fonculardan ne haber hepsi elini kolunu sallayarak geziyo bir tane gözaltı tutuklama yok

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Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Hep chp belediyeleri? Diğerleri demek ki zemzem le yıkanmışlar…..

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