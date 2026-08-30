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Karacabey'de Ev Alevlere Teslim Oldu

Karacabey'de Ev Alevlere Teslim Oldu
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Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ev alevlere teslim olurken, yangın anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ev alev alev yanarken, yangın sırasında yükselen alevler ve duman çevrede paniğe neden oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın anları ise çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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