Safi MCL Bentonit Ünyespor, 8. haftada Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi

Safi MCL Bentonit Ünyespor, 8. haftada Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Safi MCL Bentonit Ünyespor, sahasında Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi. Ünye İlçe Şehir Stadı'ndaki maçta ev sahibi, Mariem Houij ve Mukarama Abdulai'nin golleriyle galibiyete ulaştı; Bakırköy'ün golü Sibel Duman'dan geldi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Safi MCL Bentonit Ünyespor sahasında Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi.
Ünye İlçe Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Mariem Houij'in attığı gol ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti.
Konuk ekip ise 31. dakikada Sibel Duman ile eşitliği yakaladı.
Mukarama Abdulai ile 40. dakikada ???????tekrar öne geçen Safi MCL Bentonit Ünyespor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA