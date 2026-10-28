Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Safi MCL Bentonit Ünyespor, 8. haftada Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Safi MCL Bentonit Ünyespor, 8. haftada Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Safi MCL Bentonit Ünyespor, sahasında Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi. Ünye İlçe Şehir Stadı'ndaki maçta ev sahibi, Mariem Houij ve Mukarama Abdulai'nin golleriyle galibiyete ulaştı; Bakırköy'ün golü Sibel Duman'dan geldi.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Safi MCL Bentonit Ünyespor sahasında Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi.

Ünye İlçe Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Mariem Houij'in attığı gol ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

Konuk ekip ise 31. dakikada Sibel Duman ile eşitliği yakaladı.

Mukarama Abdulai ile 40. dakikada ???????tekrar öne geçen Safi MCL Bentonit Ünyespor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu

Dünya devi 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler

Sevgilisiyle lüks bir restorana gitti, kendini çöplükte buldu
Irak'ta kritik karar! 4 bin YBŞ mensubu orduya katılıyor

Komşuda dengeleri değiştirecek adım! 4 bin terörist orduya katılıyor
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın

Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası

Takım ona emanet! İşte Fener'in geçici hocası
Motosikletle düşüp boynu kırıldı, felç kaldı! Emirhan Beşer yaşadıklarını iki kitapta anlattı

Motosikletten düştü, boynu kırıldı! Sürücülere kan donduran uyarı
Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

Derbiye damga vuran görüntü sonrası ilk açıklama geldi
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu

Milyonlarca gencin kaderini belirleyecek sınavın tarihi belli oldu