Bakırköy pazarı hangi günler kuruluyor? Bakırköy cumartesi pazarı hangi günler var?

Bakırköy pazarı hangi günler kuruluyor? Bakırköy cumartesi pazarını ziyaret etmek isteyen kişiler tarafından Bakırköy pazarı hangi günler kuruluyor? Sorusu merak edilmekte ve internet üzerinde bu nedenle araştırmalar gerçekleştirilmekte. Peki, Bakırköy pazarı hangi günler kuruluyor? Bakırköy cumartesi pazarı gani günler var? Bakırköy pazarı hangi günler açık?

Bakırköy cumartesi pazarını gezmek isteyen veya alışveriş yapmak isteyen kişiler tarafından arama motorları üzerinde sıklıkla Bakırköy pazarı hangi günler kuruluyor? sorgulatılıyor. Bakırköy Sosyete Pazarı, 13 Nisan 2023 tarihinden itibaren günleri değişmesi nedeniyle gündeme gelmişti. Peki, Bakırköy pazarı hangi günler kuruluyor? Bakırköy cumartesi pazarı gani günler var?

BAKIRKÖY PAZARI HANGİ GÜNLER KURULUYOR?

Sokağa kurulmakta olan Bakırköy cumartesi pazarı artık kapalı pazar alanında kurulmakta ve haftanın 3 günü kurulmaya başlandı. Pazar artık perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere yeni yerinde ziyaretçilerini bekliyor. Bakırköy cumartesi pazarı açılış kapanış saati ise yaklaşık olarak sabah 8 ile akşam 8 arasında diyebiliriz. Pazar içerisinde yer alan tezgahlar, tercihe göre farklı saatlerde kapanabilmekte.

BAKIRKÖY PAZARI NEREDE?

Bakırköy Pazarı, Florya ve Yeşilköy arasında bulunuyor. Sahil yolu üzerinde bulunan Çiroz mevkiinde kurulan Pazar üstü kapalıdır.

BAKIRKÖY PAZARINA NASIL GİDİLİR?

Bakırköy Pazarı'na gidiş için metrobüsü tercih edebilirsiniz. Metrobüs ile İncirli Durağı'nda indikten sonra 5 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Güncel
