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Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi

Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Haber Videosunu İzle
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşlı bir kadın, sokakta kedilere mama verdiği gerekçesiyle insanların sokağa girmesine izin vermedi. Sokaktan geçmeye çalışan bir adama engel olan kadın uyarıları dikkate almazken, adama da saldırmaya kalktı. O anlar yaşlı kadını bir türlü aşamayan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Bakırköy'de yaşlı bir kadın, sokakta kedileri beslediği için yoldan geçen insanlara engel oldu. Sokaktan yürümek isteyen bir adamı durduran kadın, yapılan uyarılara uymayarak adama saldırmaya çalıştı.

SOKAKTAN BİR TÜRLÜ GEÇEMEDİ

Kadının engellerini aşamayan vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kayıtlarda yaşlı kadının sokağı kapatmaya çalıştığı ve adama tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

Bu kokona sizce hangi partilidir

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Akplilerde merhamet yok

yanıt5
yanıt20
Haber YorumlarıEvvab:

%1000 eski CHP şimdlerin yeni partilisi

yanıt12
yanıt4
Haber YorumlarıVatansever:

kılçıksız chp li

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ikiside hayvan düşmanı buna eminim

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

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