İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 1-2 Aralık İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bakırköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Aralık İstanbul Bakırköy su kesintisi saatleri...
Bakırköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Bakırköy su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: YEŞİLKÖY MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.12.2025 14:14:24
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.12.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185