İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 1-2 Aralık İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bakırköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Bakırköy su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: YEŞİLKÖY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.12.2025 14:14:24

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185