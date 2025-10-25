Haberler

İstanbul'u sağanak vurdu! İstiklal sular altında kaldı, Vatan'da yol çöktü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İstanbul'u sağanak vurdu! İstiklal sular altında kaldı, Vatan'da yol çöktü Haber Videosunu İzle
İstanbul'u sağanak vurdu! İstiklal sular altında kaldı, Vatan'da yol çöktü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul, beklenen sağanak yağışın etkisine girdi. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle İstiklal Caddesi sular altında kalırken, Vatan Caddesi'nde bir yol çöktü. Bakırköy'de bir alt geçit suyla doldu ve bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

  • İstanbul'da sağanak yağış İstiklal Caddesi'ni sular altında bıraktı.
  • Vatan Caddesi'nde sağanak nedeniyle yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde yol çökmesi meydana geldi.
  • Bakırköy Yeşilköy Florya alt geçidi yağmur sularıyla doldu ve araç geçişini engelledi.
  • Sağanak sırasında Vatan Caddesi'nde bir taksi kontrolden çıkarak takla attı ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
  • Kent genelinde bazı bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su bastı.
  • Avrupa Yakası'nda Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece ilçelerinde yağış şiddetini artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Gök gürültülü sağanak yağış megakentte gündelik yaşamı felç etti. İstiklal Caddesi sular altında kalırken Vatan Caddesi'nde yol çöktü, Bakırköy'de alt geçidi su bastı, bazı araçlar ise sağanak nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İstanbul'u sağanak vurdu! İstiklal sular altında kaldı, Vatan'da yol çöktü

GECE SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRDI

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif yağış gözlenirken, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece'de gece saatlerinden itibaren yağış şiddetini artırdı.

İstanbul'u sağanak vurdu! İstiklal sular altında kaldı, Vatan'da yol çöktü

İSTİKLAL SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul'un turistik bölgelerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı. Sağanak nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, İstiklal Caddesi de göle döndü.

İstanbul'u sağanak vurdu! İstiklal sular altında kaldı, Vatan'da yol çöktü

Anadolu Yakası'nın neredeyse tamamında etkili olan yağış nedeniyle yer yer oluşan su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerledi.

Kent genelinde ise bazı bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

İstanbul'u sağanak vurdu! İstiklal sular altında kaldı, Vatan'da yol çöktü

VATAN CADDESİ'NDE YOL ÇÖKTÜ

Sağanak nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu. O dakikalarda seyir halinde ilerleyen A.Y. (62) yönetimindeki 34 TKH 16 plakalı taksi, şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı.

İstanbul'u sağanak vurdu! İstiklal sular altında kaldı, Vatan'da yol çöktü

Ters dönen otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen taksi ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, çökmenin meydana geldiği noktada güvenlik önlemi alındı.

İstanbul'u sağanak vurdu! İstiklal sular altında kaldı, Vatan'da yol çöktü

BAKIRKÖY'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI

Şiddetli yağış nedeniyle Bakırköy Yeşilköy Florya alt geçidi yağmur suları ile doldu. Bazı araçlar sudan geçemeyince yolunu değiştirdi. Bazı araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Araç sürücüleri hızlarını düşürerek alt geçitten geçerken İBB ekipleri de su biriken yolda çalışma başlattı.

İstanbul'u sağanak vurdu! İstiklal sular altında kaldı, Vatan'da yol çöktü

Yağmur sularının biriktiği bir nokta ise Eski Havalimanı Caddesiydi. Caddenin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri cadde üzerinde güçlükle ilerlerken bazı araç sürücüleri de suya girmemek için araçları ile yolda manevra yapmak zorunda kaldı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin

Polisin sabrını sınadı, muhabirleri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

İlk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.