İstanbul'u sağanak vurdu! İstiklal sular altında kaldı, Vatan'da yol çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Gök gürültülü sağanak yağış megakentte gündelik yaşamı felç etti. İstiklal Caddesi sular altında kalırken Vatan Caddesi'nde yol çöktü, Bakırköy'de alt geçidi su bastı, bazı araçlar ise sağanak nedeniyle yolda mahsur kaldı.

GECE SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRDI

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif yağış gözlenirken, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece'de gece saatlerinden itibaren yağış şiddetini artırdı.

İSTİKLAL SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul'un turistik bölgelerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı. Sağanak nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, İstiklal Caddesi de göle döndü.

Anadolu Yakası'nın neredeyse tamamında etkili olan yağış nedeniyle yer yer oluşan su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerledi.

Kent genelinde ise bazı bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

VATAN CADDESİ'NDE YOL ÇÖKTÜ

Sağanak nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu. O dakikalarda seyir halinde ilerleyen A.Y. (62) yönetimindeki 34 TKH 16 plakalı taksi, şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı.

Ters dönen otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen taksi ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, çökmenin meydana geldiği noktada güvenlik önlemi alındı.

BAKIRKÖY'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI

Şiddetli yağış nedeniyle Bakırköy Yeşilköy Florya alt geçidi yağmur suları ile doldu. Bazı araçlar sudan geçemeyince yolunu değiştirdi. Bazı araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Araç sürücüleri hızlarını düşürerek alt geçitten geçerken İBB ekipleri de su biriken yolda çalışma başlattı.

Yağmur sularının biriktiği bir nokta ise Eski Havalimanı Caddesiydi. Caddenin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri cadde üzerinde güçlükle ilerlerken bazı araç sürücüleri de suya girmemek için araçları ile yolda manevra yapmak zorunda kaldı.