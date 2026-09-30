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Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif

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Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli'nin test sonuçları belli oldu. İddiaya göre Saraçoğlu'nun saç örneğinde kokain tespit edildi, İynemli'nin test sonucu ise negatif çıktı.

  • Adli Tıp Kurumunun analizinde Afra Saraçoğlu'nun saç örneğinde kokain tespit edildi.
  • Aras Bulut İynemli'nin uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.
  • Afra Saraçoğlu 21 Eylül'de Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu'nun ardından oyuncular Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli'nin uyuşturucu test sonuçları da orta çıktı.

BİRİ POZİTİF BİRİ NEGATİF

Burak Doğan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumunun yaptığı analizde Afra Saraçoğlu'nun saç örneğinde kokain tespit edildi. Aras Bulut İynemli'nin test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında Aras Bulut İynemli'nin de bulunduğu çok sayıda ismi gözaltına almıştı. İynemli, Adli Tıp Kurumunda saç, kan ve idrar örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Operasyon sırasında iş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunan Afra Saraçoğlu ise 21 Eylül'de Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Menajerlik şirketi, Saraçoğlu'nun Adli Tıp ve savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Test sonuçlarıyla ilgili Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli'den henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa deniz:

gencler bunları örnek alıyor devletin bunlara el atması lazım rtük ne iş yapıyor milletin önce nabzını ölçüp bekliyormu acaba herkes işini yapsın önce aldıgınız paranın hakkını verin çocuklar tehlike altında bir an önce önlem alın

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