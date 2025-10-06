Dikkat çeken 'Daltonlar' detayı! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2 AY ÖNCE YAZI GÖNDERMİŞ: 'DALTONLAR' EYLEM GERÇEKLEŞTİREBİLİR, ÖNLEM ALINSIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 25 Ağustos tarihinde Bakırköy ve Şişli ilçe emniyet müdürlüklerine, bir şüphelinin Daltonlar Suç Örgütü'nün Öktem'e yönelik saldırı gerçekleştireceğini söylediği ve Öktem'in can güvenliği için tedbirlerin alınmasını yönünde yazı yazdığı ortaya çıktı.

Emniyetin gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı: "Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan bir soruşturmayla ilgili Şube Müdürlüğümüzde alınan Şüpheli İfadesinde Avukat Serdar ÖKTEM isimli şahsa yönelik Daltonlar Suç Örgütü mensupları tarafından eylem gerçekleştirileceği yönünde beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan açık ve kapalı kaynak sorgulamalarında Ataköy'de evi ve Şişli'de ofisi bulunduğu anlaşılmış olup Serdar ÖKTEM isimli şahsa İlçe Emniyet Müdürlüğünüzce Can Güvenliği Tebliğinin yaptırılarak gerekli adli ve idari tedbirlerin aldırılması hususunu arz ederim."

'SUİKASTI DALTONLAR ÜSTLENDİ' İDDİASI

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, suikastı Daltonlar Suç Örgütü'nün üstlendiği iddia edildi. Suç örgütünün mensubu olduğu öne sürülen kişilerce yapıldığı iddia edilen bazı sosyal medya paylaşımlarında, geçtiğimiz Ağustos ayında İspanya'da öldürülen Caner Kocer'in intikamının alındığının yazıldığı belirtildi. Kocer'in, örgütün üst düzey isimlerinden bir olduğu ileri sürülüyordu.