Bakırköy'de LNG yüklü tanker virajda devrildi! Tankerin dolu olması nedeniyle bölgede önlem alındı

Bakırköy'de LNG yüklü tanker virajda devrildi! Tankerin dolu olması nedeniyle bölgede önlem alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Bakırköy'de Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü TIR, şoförünün virajı alamaması sonucu devrilip yan yattı. Kazada tanker şoförü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
BAKIRKÖY Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü TIR, şoförünün virajı alamaması sonucu devrilip yan yattı. Kazada tanker şoförü yaralandı.
TANKER DOLU OLDUĞU İÇİN ÖNLEM ALINDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı