Yarış Spikeri Esen Gök'ün Ölümü: Otopsi Sonuçları Açıklandı

Yarış Spikeri Esen Gök'ün Ölümü: Otopsi Sonuçları Açıklandı
Güncelleme:
Yarış spikeri Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde ölümünün ası sonucu gerçekleştiği belirlendi. Vücutta darp veya kesi izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yarış spikeri Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisi sonucunda, herhangi darp, kesi izi olmadığı, ölümün ası sonucu gerçekleştiği belirlendi.

19 Temmuz'da, Esen Gök'ten haber alamayan yakınlarının polise haber vermesi üzerine Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla girilmişti. Ekipler, evde Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlenmişti. Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopsisi tamamlandı. İncelemede, Gök'ün vücudunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadı. Otopsi raporunda, Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi. Rapor, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

ABLAYA NOT

Evde, Esen Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazılı bir not bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
