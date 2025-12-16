Haberler

Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık Haber Videosunu İzle
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy'de ikinci el ilan sitesinde 40 bin dolarlık kol saatini satmak isteyen 23 yaşındaki genç, alıcı gibi davranıp kendisini kiraladıkları ofise çağıran dolandırıcıların tuzağına düştü. Şüpheliler genç ile fiyatta anlaştıktan sonra saati para gelene kadar dolaba koydu. Sonra bir bahaneyle ofisten çıkan şüpheliler daha önce deldikleri duvardan saati alıp kaçtı.

  • Bakırköy'de 40 bin dolar değerindeki bir kol saati, duvarda tabelayla gizlenmiş bir delikten çalındı.
  • Polis, güvenlik kamerası görüntüleriyle iki şüpheliyi yakaladı ve saat bulunarak sahibine teslim edildi.
  • Şüphelilerden biri 11 suç kaydına sahipti ve her ikisi de mahkemece tutuklandı.

Bakırköy'de akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. İkinci el eşya satışı yapılan internet sitesine 40 bin dolar (Yaklaşık 2 milyon TL) değerindeki kol saatinin satmak için ilan koyan T.Y.D. (23), dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu.

"SAATİ DOLABA KOYDUKTAN SONRA GİTTİ"

Polisteki ifadesinde kendisini alıcı olarak arayan bir kişinin Bakırköy'deki ofisine çağırdığını söyleyen T.Y.D., "Ofise girdiğimde saati inceleyen kişi çok beğendiğini, alacağını söyledi. Bu kişi telefon ederek saatin değeri olan 40 bin doları getirmesi için arkadaşına talimat verdi. Daha sonra saati alarak odada bulunan bir dolaba koydu. Bir süre bekledik. Daha sonra tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Uzun süre gelmeyince durumdan şüphelendim. Dolabı açtığımda arkasında büyük bir delik olduğunu ve saatin çalındığını anladım" dediği öğrenildi.

Tabelayı kaldırdı, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

DUVARI DELİP TABELA İLE GİZLEMİŞLER

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, ofisin bulunduğu binadaki güvenlik kameralarının o anları kaydettiği belirlendi. Görüntülerde; şüphelilerden birinin saati koyduğu duvardaki deliğin 'Sigara içmek yasaktır' tabelasıyla gizlendiği ve oradan alarak uzaklaştığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinin izini süren polis, şüphelilerden Y.Ç.'yi (54) gözaltına aldı. Balıkesir'e kaçtığı belirlenen diğer şüpheli C.E. (50) ise saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda yaklaşık değeri 40 bin dolar olan saatte bulundu.

Tabelayı kaldırdı, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

2 ŞÃœPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan C.E.'nin daha önceden 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan saat ise T.Y.D.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Dün akşamki istatistiklerini duyanlar inanamıyor
Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yapacağı transferi 'Yüzde bir milyon' diyerek söyledi

"Yüzde bir milyon" diyerek Fenerbahçe'nin yapacağı transferi söyledi
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş

"Yasak aşk" iddiasını ortaya atan isim kalp krizi geçirmiş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
İmza atmadı, sessiz kaldı! Günay Musayeva'dan Tolga Karel'e sert çağrı

İmza atmadı, sessiz Kaldı! Tolga Karel'e sert çağrı
title