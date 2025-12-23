Haberler

İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 23-24 Aralık İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 23-24 Aralık İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bakırköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Aralık İstanbul Bakırköy su kesintisi saatleri...

Bakırköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Bakırköy su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 23.12.2025 15:46:06

Tahmini Bitiş Tarihi: 23.12.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
