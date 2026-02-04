İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 4-5 Şubat İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bakırköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Bakırköy su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ZEYTİNLİK MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.02.2026 15:50:13

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185