İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 4-5 Şubat İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bakırköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Şubat İstanbul Bakırköy su kesintisi saatleri...
BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Bakırköy su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ZEYTİNLİK MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.02.2026 15:50:13
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.02.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185