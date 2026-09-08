İstanbul'da elektrik kesintisi! 8-9 Eylül'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Merkez Karlıbayır Mahallesi'nde bulunan Alaaddin, Arif, Avniye, Aydilek, Bal, Bayrak, Cebeci, Cemre, Cerrah, Danişment, Erçelik, Eski Edirne Asfaltı, Felah, Günpınar, Gürsoy, Hardal, Hikmet, Karadere, Karlıbayır, Kenan, Kovan, Pertev, Rıza Bey, Sadık, Sema, Sıhhat, Tanpınar, Tanyeli, Topkapı, Titiz, Uygar, Çoban Çeşme, Özaydın, Özerdem, Ünsiyet ve Şendoğan sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Atatürk Mahallesi Pala Sokak ile Boğazköy İstiklal Mahallesi Büşra, Emre, Erciyes, Kümbet, Ziyalı ve İsmet İnönü sokaklarında, kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bakırköy

Zeytinlik Mahallesi Fazıl Paşa Sokak ile Şenlikköy Mahallesi Akasya, Buket, Cevizli, Ekşi Nar, Florya, Hürriyet ve Çevre sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 ve 9 Eylül 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Zuhuratbaba Mahallesi Aydınlar Sokak ile Şenlikköy Mahallesi Akasya, Ay, Cevizli, Ekşi Nar, Erdemli, Hürriyet, Mercan, Nur, Tan, Yaprak, Yeni Bağlar, Yunus Emre ve İncir sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Marmara Mahallesi Karanfil, Lale, Mudanya ve Önder sokaklarında, kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Marmara Mahallesi 234., 5., 7., 9., Güzide ve Hürriyet sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Birlik Mahallesi'nde bulunan 835., 836., 836/1. Çıkmaz, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. Çıkmaz, 849., 850., 865., 867., 867/1., 868., 869., 869/1., 870., Atışalanı, Fatih Sultan Mehmet, Karaoğlanoğlu ve Şehit Vedat Çağlar sokakları ile Fevzi Çakmak Mahallesi 1140. Sokak ve Kemer Mahallesi 900., 901., 904. ve Atışalanı sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Sokağı'nda, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Fevzi Çakmak Mahallesi 1136. ve 1137. sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Fatih Mahallesi 281., 282., 284., 285. ve 287. sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Oruçreis Mahallesi'nde, kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 08.30 ile 16.30 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kağıthane

Merkez Mahallesi Akçay, Asude, Bahtiyar, Belgin, Develi, Kağıthane, Limon, Nihan, Sümer ve Uğur sokakları ile Çağlayan Mahallesi Bahar, Bahtiyar, Birol, Cami, Cendere, Kıvanç, Limon, Neşe, Rümeysa, Sevinç, Sinanpaşa, Uygun, Yayla, Yeliz, Yıldızhan, Çayırbaşı ve İlkay sokaklarında, kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gültepe Mahallesi'nde, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

Eski Habipler Mahallesi ile Habibler Mahallesi'nde, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

50. Yıl Mahallesi 2156., 2157., 2158., 2163., I ve Orhan Gazi sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İsmetpaşa Mahallesi 72., 75., 76., 77., 78. ve Ordu sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.