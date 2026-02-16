Haberler

İstanbul'daki "Taşlar" suç örgütüne yönelik soruşturmada 37 şüpheli hakkında iddianame

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Esenler başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösterdiği belirlenen "Taşlar" isimli suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda 15'i tutuklu 37 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, elebaşılığını "Ümit" lakabıyla bilinen Ramazan Taş'ın üstlendiği "Taşlar" adlı silahlı suç örgütünün İstanbul'da Esenler başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösterdiği belirtildi.

Ramazan Taş dahil 4 elebaşının bulunduğu suç örgütünce işlenen suçlara ilişkin tespit edilen 16 eylemle ilgili 15'i tutuklu, bir kısmı yakalamalı toplam 37 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı aktarılan açıklamada, şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "silah ile kasten nitelikli yaralama", "mala zarar verme", "birden fazla kişi ile birlikte örgütün korkutucu gücünden yararlanarak silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağır ceza mahkemesine kamu davası açıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
