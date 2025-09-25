AK Parti Milletvekilleri Bakırköy'de Sahaya İndi

Ak Parti milletvekilleri Bakırköy'de sahaya indi, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gerçekleşen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bakırköy'de AK Parti milletvekilleri, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamına vatandaşlarla bir araya geldi. Düzenlenen programa AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti MKYK üyesi Avukat Mehmet Kırmızı, AK Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili Nilhan Ayhan, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Av. Ahmet Faruk Kuran ve partililer katıldı.

AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Av. Ahmet Faruk Kuran saha çalışması öncesinde parti teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek, "Bakırköy İlçemizde kıymetli vekillerimiz, başkanlarımız ve tüm teşkilatımız ile sahada olacağız. Birazdan ilçeden çıkıp akşama kadar sahada, esnafları, STK'ları ziyaret ederek tüm İstanbul teşkilatı olarak çalışmaları gerçekleştireceğiz. Saha bizleri bekler. Tekrardan hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

"İleri ufuklara beraber yürümek noktasında buluşmalarımızı gerçekleştirdik"

AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye yüzyılı buluşmaları kapsamında 86 milyon insanımızla beraber çarşıda pazarda, farklı toplum kesimleriyle beraber AK Parti ailesi olarak bütün Türkiye'yi taradık. ve bugün İstanbul'un tüm ilçelerinde final buluşmamızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sokak sokak vatandaşlarla buluştular

İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından sokağa inen Emin Akbaşoğlu, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Akbaşoğlu, meydanda ilkokul çağındaki çocukların geliştirdikleri ürünleri sergilediği teknoloji standını da ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Akbaşoğlu, Şenlikköy Mahallesi'nde STK ziyaretleri gerçekleştirdi. - İSTANBUL