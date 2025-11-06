Bakırköy'de Diyanet Anaokulu Açılışı Gerçekleşti

Bakırköy 'de yapımı tamamlanan Hacı Mustafa Akkuş 4-6 yaş Diyanet Anaokulu törenle açıldı. Burada konuşma yapan Vali Gül, "Diğer ilçelerimizde de müstakil Diyanet Anaokullarımızın yapımı devam ediyor. Amacımız, 39 ilçede bu kalitede bu hizmeti verecek yerler yapmak" dedi. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise "Bugün en güzel açılışlardan birini yapıyoruz. 20 yıl boyunca birçok dev proje açtık ama bu tür açılışlarda daha fazla heyecan duyuyorum. Çünkü burada sadece bir kapı değil, geleceğe ışık saçacak, çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir ilim ve irfan yuvası açıyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali' projesi kapsamında, Bakırköy'de yapımı tamamlanan Hacı Mustafa Akkuş 4-6 yaş Diyanet Anaokulu açılışı yapıldı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Akkuş ailesi ve STK başkanları katıldı.

'DİYANET ANAOKULLARI ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ'

Açılışta konuşan Vali Davut Gül, "Bu projeyi başlattığımızda Erkan Bey ve arkadaşları 39 ilçemizde birer anaokulu yapmaya niyetlendiler. Bunların önemli bir kısmı başladı, yapımı devam ediyor. 4-6 yaş Diyanet anaokulları önemli bir ihtiyaç. Birçoğu camilerimizin bodrum katlarında hizmet veriyor. Vatandaşlarımızın mahalle ölçeğinde erişebileceği, bahçeli, müstakil yapılar gerekiyor. Bakırköy'de arsa bulmak zor oldu ama Ulaştırma Bakanımızın desteğiyle temin ettik. 4 yerine 8 derslikli yapalım dedik, kabul ettiler. Ayrıca 4 lojman ekledik. Şimdi diğer ilçelerimizde de aynı şekilde çalışmalar sürüyor. Amacımız, 39 ilçede bu kalitede hizmet verecek yerler yapmak" dedi.

Vali Gül, konuşmasının sonunda hayırseverlere ve projeye katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle bu güzellikleri paylaşıyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'BİR İLİM VE İRFAN YUVASI AÇIYORUZ'

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise konuşmasında, "Bugün en güzel açılışlardan birini yapıyoruz. 20 yıl boyunca birçok dev proje açtık ama bu tür açılışlarda daha fazla heyecan duyuyorum. Çünkü burada sadece bir kapı değil, geleceğe ışık saçacak, çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir ilim ve irfan yuvası açıyoruz" diye konuştu.

Plaket takdimi, kurdele kesimi ve fidan dikimi ile devam eden programda Vali Davut Gül ve Binali Yıldırım, açılışı yapılan anaokulunu gezerek incelemelerde bulundu.